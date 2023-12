Objekt der Neugierde

Seltenes Schauspiel vor der Küste Anapas (Foto: t.me/MoreOz)

Bisher brauchten Urlauber am Schwarzmeerstrand von Anapa schon ein Fernglas, um am Horizont vielleicht ein Güterschiff ausmachen zu können. Doch jetzt haben schwere Unwetter einen ausgewachsenen Frachter fast bis ans Ufer abtreiben lassen. Die „Blue Shark“ unter der Flagge des mittelamerikanischen Staates Belize lief am 27. November vor dem Ortsteil Witjasewo auf Grund. Sie hatte im Hafen des nahe gelegenen Taman Gerste für Ägypten geladen, sich dann aber bei einem Orkan, den Medien und Anwohner „Jahrhundertsturm“ tauften, vom Ankerplatz losgerissen.

Damit kam Anapa buchstäblich über Nacht zu einer neuen Sehenswürdigkeit. Und wie im Badeort Kabardinka, wo schon seit fünf Jahren ein Schiff namens „Rio“ am Ufer liegt, fanden sich sofort Umtriebige, die mit „Exkursionen“ an den Naturgewalten mitzuverdienen versuchten. Die hatten ansonsten vor allem dramatische Folgen: So wurden unter anderem die Dünen am Strand von Anapa zu einem erheblichen Teil weggespült.

Tino Künzel