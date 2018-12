„Spiel für Jedermann“: Sind Sie reif für Nardy?

30 Steine, zwei Würfel und ein zweigeteiltes Spielbrett: Backgammon ist etwas, das der durchschnittliche Mitteleuropäer oft schon mal gesehen, aber noch nie gespielt hat. In Russland kennt man es unter dem aus dem Persischen kommenden Namen Nardy. Die MDZ hat in Südrussland mit einem Liebhaber des Spiels geplaudert, der versichert: Was kompliziert ausschaut, ist in Wahrheit leicht zu erlernen.