Moskaus Online-Wahlskandal

Russlands Offizielle kündigten es als große Innovation an. In Moskau und anderen Regionen konnten die Wähler bei der jüngsten Dumawahl online abstimmen. Selbst Präsident Putin nahm am Urnengang per Internet teil. Etwas merkwürdig mutete an, dass in Moskau – im Gegensatz zu anderen Regionen – die Stimme beim Online-Voting nicht gleich als abgegeben gezählt wurde, sondern vom Wähler später korrigiert werden konnte.

Als dann am Wahlabend das Resultat der Moskauer Urnenbezirke verkündet wurde, richteten sich alle Blicke auf das örtliche Online-Ergebnis – denn in neun von fünfzehn Wahlbezirken lag die kommunistische KPRF bzw. die unabhängige Kandidatin Anastasia Brjuchanowa vor der sonst beherrschenden Machtpartei „Einiges Russland“. Als zweite Merkwürdigkeit trudelte das Moskauer Online-Ergebnis anders als anderswo erst zeitversetzt nach der Wahllokal-Auszählung ein.

Es war ein Schock für die Anhänger der Opposition, als sich durch das offiziell verkündete Online-Ergebnis im gesamten Hauptstadtgebiet „Einiges Russland“ vor die KPRF schob und plötzlich alle Direktmandate an Regierungskandidaten gingen. Noch am Wahl­abend erklärten die Kommunisten, das stark regierungslastige Online-­Ergebnis nicht anzuerkennen und in der Folge kam es rasch zu sonst seltenen gemeinsamen Straßenprotesten von kommunistischen und liberalen Oppositionellen in der Stadt und weiteren Regionen.

Was zählt der Wählerwille noch?

Die Angelegenheit bekam schnell eine andere Qualität als sonstige Manipulationsvorwürfe in rus­sischen Wahllokalen, die sich meist um zusätzliche Stimmzettel in der Urne für „Einiges Russland“ drehen. Denn hier ginge es im Falle einer Manipulation nicht darum, der Partei der Macht ein paar zusätzliche Prozente für eine bequemere Mehrheit zu verschaffen. Sondern es wäre eine Aktion, eigentlich gewählte Bewerber durch solche aus dem Kremlumfeld zu ersetzen, also den Wählerwillen der Moskauer komplett auszuschalten.

Die Stimmung heizte sich zwei Tage nach der Wahl noch mehr auf, als ein Vertreter der Moskauer Wahlkommission erklärte, eine Neuauszählung des Online-Votings käme nur auf gerichtliche Anordnung in Frage. Ein Gericht müsste dazu das Ergebnisprotokoll annullieren, ein unwahrschein­licher Vorgang. Veröffentlicht wurden zum Online-Ergebnis zunächst flächendeckend nur Gesamtzahlen ohne Details.

Es gäbe durchaus eine natürliche Erklärung ohne Manipulationen, warum bei den online Abstimmenden die Regierungspartei zu mehr Stimmen kommt als in den Wahllokalen. Der liberale Journalist Andrej Perzew wies in einer Analyse für das Carnegiezentrum darauf hin, dass zu den Wahlen getriebene, loyale Behördenbeschäftigte aus Bequemlichkeit daheim wählen würden, während oppositionell gesinnte Wähler der staatlichen Online-Abstimmung misstrauten und deswegen mehr an die Urne gingen. Offizielle, die das Wahlergebnis verteidigten, wiesen darauf hin, dass oppositionelle Anführer geraten hatten, ins Wahllokal zu gehen – Präsident Putin betonte selbst die ordnungsgemäße Durchführung der Online-Wahl und Kritik käme nur von denjenigen, denen „ihr Ergebnis nicht gefallen hat“.

Wahl als Mittel der Kontrolle?

Perzew stellt jedoch ebenfalls fest, dass die Online-Abstimmung deswegen offiziell forciert wurde, um „gezwungene Wähler“ aus Behörden besser kontrollieren zu können. Gerade mit der zeitverzögerten Veröffentlichung habe man nun ein Legitimitätsproblem. Ein erhebliches Problem besteht nach Meinung des russischen Mathematikers Sergej Schpilkin darin, dass man die genaue Datengrundlage des Online-Votings nicht preisgebe. Er könne sich dafür nur zwei Erklärungen vorstellen. Entweder seien die Ergebnisse verfälscht und das aus den Rohdaten ersichtlich oder man habe Angst vor einer Veröffentlichung, da die Online-Ergebnisse in den Bezirken dem übrigen Wahlverhalten widersprächen. Die gesamte Online-Wahl sei eine undurchschaubare Blackbox.

Weitere Indizien schwächen die Angaben der Behörden, es sei nicht manipuliert worden. So war online nur das Ergebnis der für die Macht gefährlichen KPRF außergewöhnlich schlecht, während bei anderen Parteien abseits von „Einiges Russland“ die Ergebnisse sehr nahe beieinander lagen. Dieses Phänomen lässt sich mit den offiziellen Argumenten nicht erklären. Das Nachrichtenportal „Medusa“* hält es zwar nicht für einen Manipulationsbeweis, jedoch einen mathematischen Hinweis darauf, dass kommunistische Stimmen in solche für die Regierungspartei umgewandelt worden sein könnten.

Haben alle zur gleichen Zeit abgestimmt?

So verstummt der Protest nicht. Eine Initiative von Wahlhelfern und Dumakandidaten fordert eine Annulierung des Online-Ergebnisses. Aktiv in dieser neuen Protestbewegung ist die junge Kandidatin Anastasia Brjuchanowa, die die Online-Stimmen ihren Vorsprung auf „Einiges Russland“ kosteten. Sie erreichte eine Veröffentlichung der E-Voting-Zeitpläne in ihrem Wahlbezirk. Auf diesen sind Merkwürdigkeiten zu sehen. Sehr viele Stimmen für ihre regierungsnahen Gegenkandidaten kamen in zwei eng umgrenzten Zeiträumen. Ganz zu Beginn und zur Mittagszeit des letzten Wahltages, abrupt um 14:30 Uhr abbrechend. Entweder haben sich zu diesen Zeiten – die Zahlen sind offiziell – viele Regierungsanhänger zum Online-Voting verabredet oder hier wurde wirklich manipuliert.

Viele Fakten rund um die umstrittene Moskauer Online-Wahl werden vielleicht im Verborgenen bleiben. Doch es bleibt mehr Negatives hängen, als dass es neun zusätzliche Direktmandate wert gewesen wäre. Der Skandal könnte entweder dazu führen, dass die ohnehin schon niedrigere Wahlbeteiligung der Russen weiter nach unten geht, da sie den Eindruck bekommen, ihr echtes Abstimmungsverhalten spiele beim amtlichen Ergebnis keine Rolle. Oder sie produziert Trotz und die Bereitschaft zur Unterstützung der Opposition – nach dem Motto „jetzt erst recht“.

*Das Medium gilt in Russland als ausländischer Agent.

