Mit Marco Ehlert (und Rammstein) Deutsch lernen in Russland

Gruppenbild mit Marco Ehlert und seiner Gitarre: Sprachanimation in Jekaterinburg (Foto: Privat)

Das Wichtigste beim Sprachenlernen ist nicht Talent, sondern Motivation. Ohne Talent geht es im Zweifelsfall auch, ohne Motivation nicht. Und wer Glück hat, der lernt in Russland Deutsch mit einem großen Motivator wie Marco Ehlert, zumindest für anderthalb Stunden. Der Deutsche aus Potsdam ist zwar kein ausgebildeter Pädagoge, sondern Informatiker, aber dafür gibt es bei ihm „Deutsch mit Spaß“. Bewegung, Musik und Emotionen sind die Grundbausteine. Besser machen kann Ehlert die Deutschlernenden – vom Zweitklässler bis zum Erwachsenen – in 90 Minuten nicht, aber sie packen, begeistern und anstecken mit Lust an der Sprache.

Mit Barnaul ging es los

Wie das kam, ist eine lange Geschichte. Angefangen hat sie vielleicht schon in der Schule, als Ehlert den in der DDR obligatorischen Russisch­unterricht durchaus mochte: „Da war ich eher die Ausnahme.“ Von da ab war sein Interesse an Russland geweckt. Und als er später Wirtschaft studierte und bald zur Informatik wechselte, da ging er auch für ein Jahr in die russische Provinz nach Barnaul in Westsibirien. Dass er dort auf viele Russlanddeutsche treffen würde, die man zu Sowjetzeiten aus dem europäischen in den asia­tischen Teil der Sowjet­union verschleppt hatte, wusste er zu diesem Zeitpunkt zwar nicht und spielte zunächst auch keine große Rolle, war aber der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.

Ehlert lernte Russisch, tauchte ein ins russische Leben und stürzte sich auf russische Literatur, von Tschechow bis Dostojewski. Von Land und Leuten fühlte er sich so sehr angezogen, dass auf das Studienjahr viele Kurzbesuche folgten. Bei einem Gitarrenkurs in Moskau wollte er eigentlich russischen Rock spielen lernen. Doch die anderen Teilnehmer wollten von ihm viel lieber etwas Deutsches hören. Und so griff er zu einem Trick: Er übersetzte russische Lieder ins Deutsche. Damit war der Grundstein gelegt für seinen Workshop „Lyrikübersetzung“, mit dem er bis heute durch Russland tourt.

Vom Dorf bis zur Großstadt

Zusammen mit der spielerischen Vermittlung der deutschen Sprache, in der Fachwelt als Sprachanimation bezeichnet, hat Ehlert in den zurückliegenden zehn Jahren 157 Auftritte in Russland absolviert und dabei 5000 Teilnehmer erreicht. Dazu gehören auch Sprachlager, veranstaltet vom russlanddeutschen Internationalen Verband der deutschen Kultur (IVDK). Meist sind es aber Schulen, in die er eingeladen wird und wo Kinder Deutsch als Fremdsprache lernen. Die Gitarre ist dabei immer im Gepäck. Und auch deutsches Liedgut von Rammstein gehört zu den Klassikern, die nicht fehlen dürfen.

Selten sei er zweimal in derselben Schule oder derselben Stadt, sagt Ehlert. Denn er will auch etwas von Russland sehen. Seine Reisen finanziert er selbst, freut sich, wenn er vor Ort mal eine Unterkunft gestellt bekommt oder zum Essen eingeladen wird. Nach ein bis drei Wochen muss er wieder zurück, denn seine Aktivitäten sind eine Leidenschaft, die er in seinem Urlaub ausleben muss. Immerhin hat der Enthusiast dabei schon 50 Orte in Russland kennengelernt, „von Smolensk bis Wladiwostok“, vom Dorf bis zur Metropole Moskau. Umso kleiner der Ort, umso intensiver sei meist das Erlebnis und umso größer die Dankbarkeit, die ihm entgegengebracht werde. „Als Deutsch-Muttersprachler ist man da ja ein Marsmensch.“

Früher liefen viele Veranstaltungen noch über das Goethe-Institut. Doch nach den Entwicklungen der letzten Jahre ist Ehlert inzwischen auf sich allein gestellt. Und während viele andere deutsch-russische Kontakte weggebrochen sind, ist er weiterhin in Russland unterwegs. Das Interesse seitens der Schulen und Lehrer sei nach wie vor groß, sagt er. Aber es bedarf jeweils einer Genehmigung durch die behördlichen Stellen. Und die Zahl der Ablehnungen sei merklich gestiegen. Doch Ehlert lässt sich nicht entmutigen: „So lange ich eingeladen werde, mache ich weiter.“

Tino Künzel