Lebensrettende Info

Die Debatte über jedes Gesetz ist ein langer, manchmal endloser Prozess. Dies gilt in vollem Umfang für das russische Gesetz über personenbezogene Daten. Das Schlimme ist nur, dass lange Diskussionen und die Nichtberücksichtigung der Meinung von Experten in diesem Fall Menschenleben kosten. So sieht es das Such- und Rettungsteam „LizaAlert“.