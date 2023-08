Laufwunder: Kostomarow trainiert

Nicht wie früher, aber ein paar Laufrunden kann Roman Kostomarow wieder drehen. (Foto: Screenshot)

Er steht buchstäblich wieder mit beiden Beinen mitten im Leben. Der einstige Weltklasse-Eiskunstläufer Roman Kostomarow hat in einem Video neue Prothesen vorgeführt, mit denen er nun sogar rennen und springen kann.

Erst Anfang Juli war der 46-Jährige nach 175 Tagen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Am 10. Januar mit einer Lungenentzündung eingeliefert, hatte sich sein Zustand schnell dramatisch verschlechtert. Erst nach vielen Wochen klangen die Nachrichten wieder vorsichtig optimistisch. Die Ärzte hätten ihn „aus dem Jenseits zurückgeholt“, meldete sich Kostomarow im Frühjahr in einem Post. Da hatte er wegen Nekrosen mehrere Amputationen über sich ergehen lassen müssen, verlor Füße und Hände. Er erlitt auch zwei Schlaganfälle, wurde lange künstlich beatmet.

Der Moskauer beherrschte von 2004 bis 2006 mit Partnerin Tatjana Nawka die Konkurrenz im Eistanz, war Olympiasieger, zweifacher Welt- und dreifacher Europameister. Nach seiner aktiven Karriere wurde er in Russland als Teilnehmer an TV-Eisshows sogar noch bekannter. Jetzt will er wieder so viel Sport wie möglich treiben. „Ich habe lange auf diesen Moment gewartet“, kommentierte er das Video.

Tino Künzel