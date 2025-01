Kostroma: bei Schneeflöckchen zu Besuch

Snegurotschka in Kostroma (Foto: Olga Silantjewa)

Je näher der Winter in Russland rückt, desto länger werden die Wunschzettel seiner kleinsten Bewohner für Väterchen Frost, Ded Moros. Und während die Kinder darüber nachdenken, was sie sich vom Winterzauberer wünschen möchten, buchen die Eltern inzwischen Reisen, um ihn zu besuchen – nach Weliki Ustjug. Allerdings sind die dreitägigen Reisen ab Moskau nicht billig. Eine vierköpfige Familie muss mindestens 120 000 Rubel (etwa 1100 Euro) für eine Reise bezahlen. Der größte Teil der Reise wird mit dem Zug zurückgelegt. Immerhin sind es fast 1000 Kilometer von Moskau nach Weliki Ustjug.

Es ist viel schneller und kostengünstiger, Snegurotschka, die Enkelin und Assistentin von Väterchen Frost, zu besuchen. Sie „lebt“ in Kostroma, das etwa 350 Kilometer von Moskau entfernt liegt und über die Autobahn M8 in etwa 5 Stunden zu erreichen ist.

Wie Snegurotschka nach Kostroma kam

Warum dort? Es gab einen alten slawischen Brauch, in Kostroma, das den Frühling verkörperte, den Winter zu verabschieden oder zu begraben. Wenn es sich um eine Verabschiedung handelte, nahm ein junges Mädchen in einem weißen Kleid an dem Reigen teil. Bei einem Begräbnis wurde eine Puppe aus Stroh, das bei der Erstverarbeitung von Flachs und Hanf übrig geblieben war, angefertigt und verbrannt. Diese Strohpuppe galt als Symbol der Fruchtbarkeitsenergie, die am Ende des Frühlings auf die Felder ausgebracht wurde.

Im Jahr 1873 schrieb der Dramatiker Alexander Ostrowski, der Kostroma gerne besuchte, das Stück „Snegurotschka“ („Schneeflöckchen“). Die Handlung seines Märchens ist im Land des Zaren Berendej angesiedelt. Snegurotschka, die Tochter von Frühling und Moros (Frost) muss lernen, was Liebe ist, und dafür brennen. Aber auch in dem russischen Volksmärchen, aus dem Ostrowski das Bild des Schneemädchens übernommen hat, stirbt die junge Frau. Jedes Kind weiß, dass sie mit ihren Freundinnen über das Feuer sprang – das war in Russland der Brauch, um den Sommer zu begrüßen – und verschwand.

1881 schuf der Komponist Nikolai Rimski-Korsakow die Oper „Schneeflöckchen“. Die Kostüme dafür wurden von Wiktor Wasnezow entworfen. Sein Kostüm für das Mädchen gilt heute als das klassische Kostüm der Snegurotschka.

In der Sowjetzeit wurde Snegurotschka von Moros’ Tochter zu seiner Enkelin. 1937 trat sie zusammen mit ihrem Großvater bei der wichtigsten Silvesterfeier des Landes auf – im Kreml. Seitdem ist sie in der Silvesternacht immer bei ihm. Sie unterhält die Kinder auf der Feier und hilft beim Verteilen der Geschenke.

Wie Snegurotschka dort „lebt“

Aber den Rest des Jahres verbringt Snegurotschka in Kostroma. Sie hat dort zwei Adressen: Snegurotschkas Terem (Lagernaja Str. 38), das große Holzhaus, und ihre Residenz (Simanowski Str. 11), die sich mitten im Stadtzentrum befindet. Überraschenderweise ist das Schneemädchen an beiden Orten gleichzeitig zu finden.

Animationsprogramm vor dem Terem von Snegurotschka (Foto: Olga Silantjewa)

Die beste Zeit für einen Besuch bei ihr ist kurz vor Silvester, wenn warme Kleidung sehr nützlich ist. Im Terem (Türmchen) gibt es einen Eissaal. Alles darin ist aus Eis gemacht. Sogar die Becher, aus denen die Erwachsenen Medowucha trinken. Das ist ein traditionelles russisches Getränk, das aus Honig, Wasser und Alkohol hergestellt wird. Wer den Raum besuchen möchte, erhält einen Schneemädchenmantel.

In den anderen Räumen des Terems ist es natürlich wärmer. Dort erzählen Snegurotschkas Gehilfen, wie sie auf die Welt gekommen ist, stellen ihr Haus und ihren Schlitten vor und bewirten die Gäste mit Brot mit schwarzem Salz. Kostroma ist eine der Regionen Russlands, in denen der Brauch der Herstellung von schwarzem Salz weit verbreitet war. Man glaubte, dass dieses Salz heilende Eigenschaften habe. Irgendwann kommt das Schneemädchen selbst zu den Gästen heraus. Das einstündige Empfangsprogramm ist vor allem für Kinder gedacht.

Im Eissaal sind sogar die Becher aus Eis (Foto: Olga Silantjewa)

In der Residenz des Schneemädchens gibt es auch Hilfskräfte, die die Gäste unterhalten. Auf dem Programm stehen ein Treffen mit dem Schneemädchen und das Anprobieren ihrer Kleider. Hier kann man sich im Raum der Wunder etwas wünschen (man verspricht, dass es in Erfüllung geht), eine Neujahrsdekoration basteln und einen persönlichen Neujahrsgruß vom Schneemädchen bestellen. Er wird per Post zugestellt. In Russland werden ohnehin nur wenige Dinge per Post verschickt, sodass eine solche Neujahrsbotschaft fast schon magisch ist.

Ein Besuch bei jedem der Schneemädchen ist preiswert. Die teuersten Tickets kosten 800–1000 Rubel. Rechnen Sie also nach: Benzin von Moskau nach Kostroma, wenn Sie mit dem Auto fahren, das sind etwa 3000 Rubel (27 Euro) und Eintrittskarten. Natürlich ist es besser, in Kostroma zu übernachten. Aber in jedem Fall ist eine solche Reise eine preiswerte Möglichkeit, in Festtagsstimmung zu kommen.

Olga Silantjewa

Weitere Märchenfiguren auf dem Weg von Moskau nach Kostroma

Zar Berendej

In Pereslawl-Salesski in der Region Jaroslawl (150 km von Moskau) steht das Haus von Berendej. Darin wohnt ein freundlicher alter Mann. Der Dramatiker Alexander Ostrowski schrieb in seinem Stück „Schneewittchen“, dass Zar Berendej weise über die Berendejs herrscht. Und das Volk mit einem solchen Namen wird tatsächlich in den altrussischen Chroniken erwähnt. Noch heute gibt es nördlich von Moskau drei Dörfer, die Berendejewo heißen. Zar Berendej kommt auch in russischen Märchen vor. Er wird vom Zaren der Wasserwelt gefangen genommen, der ihn nur dann freilassen will, wenn Berendej ihm das gibt, was er als Erstes zu Hause findet. Und zu Hause findet er seinen neugeborenen Sohn vor. Im Haus von Berendej in Pereslawl-Salesski gibt es verschiedene Unterhaltungsprogramme mit Figuren aus russischen Märchen.

Bei Zar Berendej (Foto: Olga Silantjewa)

Froschkönigin

Weiter nördlicher, wenn man dieselbe Autobahn M8 entlangfährt, lebt Zarewna-Ljaguschka, die Froschkönigin. In Rostow (216 km von Moskau) glaubt man, dass ihr Lebensraum der Nerosee ist. Die Stadt liegt direkt an seinem Ufer. Einst lebte hier ein finnougrisches Volk, für das der Frosch ein heiliges Tier war. Daraus schließen die Einwohner von Rostow, dass das russische Märchen „Die Froschkönigin“ hier entstanden sein könnte. Darin wird erzählt, wie der Zarensohn Iwan eine Froschkönigin heiratete (aber er weiß noch nicht, dass sie Königin ist). Später entpuppte sich das Tierchen als eine verzauberte Prinzessin. Iwan verbrannte die Haut des Frosches und musste dann lange Zeit nach seiner Frau suchen. Das Froschkönigin-Museum beherbergt mehr als 6500 Frösche aus der ganzen Welt. Für Kinder werden Programme rund um das Märchen angeboten.

Baba Jaga

Fahren Sie auf der M8 weiter nach Norden und Sie erreichen das Dorf Kukoboj (437 km von Moskau). Es befindet sich ebenfalls in der Region Jaroslawl. Dieses Dorf ist alt, es wurde erstmals Anfang des 16. Jahrhunderts urkundlich erwähnt. Damals gab es unwegsame Wälder in der Umgebung. Es hieß, dass man hier immer wieder seltsame Geräusche hörte, und wer in die Wälder hineingeriet, kam nicht wieder heraus. Dort lebte eine seltsame alte Frau. Sie ging gebeugt und in Lumpen. Es war unmöglich, den Weg zu ihrer Hütte ein zweites Mal zu finden. Die Menschen versuchten, diese Orte ganz zu meiden. Deshalb beschlossen die Einwohner von Kukoboj im Jahr 2004, dass die russische Baba Jaga nur hier leben könne. Ein cooles Unterhaltungsprogramm und eine Fahrt mit der Baba-Jaga-Hütte erwarten alle Touristen, die an diese Orte kommen.