Kind und Kegel: Statistiken rund um Familie, Jugend und Alter

Noch nie gab es in Russland so viele Ein-Personen-Haushalte wie heute. Das lässt sich zumindest aus den Ergebnissen der letzten – allerdings vielkritisierten – Volkszählung ableiten. Der Anteil der Alleinstehenden an der Gesamtbevölkerung ist demnach doppelt so hoch wie der von klassischen Vater-Mutter-Kinder(er)-Familien.