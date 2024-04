Insel Chamowniki

Die alte Mälzerei wurde zum Zentrum für moderne Kunst (Foto: Olga Silantjewa)

Heute ist Chamowniki ein Stadtteil im Zentrum Moskaus. Aber das war nicht immer der Fall. Im 17. Jahrhundert war es eine Weber-Siedlung (Sloboda). Hier lebten Weber, die Leinentücher – „cham” – herstellten. Man nannte sie „chamowniki“. Übrigens gab es zur gleichen Zeit in Moskau eine deutsche Sloboda. Heute sind es die Stadtteile Basmanny und Lefortowo.

Bierfabrik in Chamowniki

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts strebten viele, die es sich leisten konnten, danach, Grundstücke in Chamowniki zu erwerben. Der Schriftsteller Lew Tolstoi wurde 1882 Besitzer eines dieser Grundstücke. In der Nähe seines Landsitzes befand sich eine Bier- und Honigfabrik, gegründet 1863. Sie verfügte über Ställe, ein Wohnheim und Lagerräume. 1882 wurde eine Mälzerei fertiggestellt. Man hat den Architeckten Dmitrij Gutschin eingeladen. Er hatte sich vor allem als Kirchenbauer einen Namen gemacht. Seine Mälzerei sah auch ein wenig wie eine Kirche aus.

Der Blick aus dem Fenster: Die Yandex-Zentrale im Hintergrund, das Haus von Lew Tolstoi im Vordergrund (Foto: Olga Silantjewa)

Die Fabrik expandierte. Auch das Sortiment wurde erweitert, indem Münchner und Wiener Biere eingeführt wurden. Im Jahr 1902 wurde die Brauerei zum Hoflieferanten des Kaisers.

Nach der Oktoberrevolution wurde das Unternehmen verstaatlicht. Es war bis 2005 unter wechselnden Namen in Betrieb und veränderte sein Sortiment. Dann wurde die Fabrik geschlossen und fast alle Gebäude abgerissen. An ihrer Stelle wurde ein Viertel mit Elitewohnungen gebaut.

Wo früher ein Wohnheim für die Angestellten der Fabrik stand, befindet sich heute ein Hotel. Sein historisches Mauerwerk ist erhalten geblieben. Auch die Mälzerei ist erhalten geblieben. Sie wurde als historisch wertvolles stadtbildprägendes Objekt anerkannt. Ein Kunstmäzen kaufte die Mälzerei für einen Rubel und ließ sie sorgfältig restaurieren.

Neues Kulturzentrum

Im Dezember 2023 wurde in der Mälzerei das Zentrum für zeitgenössische Kunst „Solodownja“ eröffnet. Die Moskauer konnten es jedoch erst Ende März betreten, als die Ausstellung „Insel Chamowniki“ präsentiert wurde. Sie wird für kurze Zeit, bis zum 19. Mai, zu sehen sein. Dann werden hier die Werke von Absolventen der akademischen Programme des Museums für Moderne Kunst „Garage“ präsentiert. Der weitere Ausstellungsplan wird derzeit ausgearbeitet.

Die Ausstellung „Insel Chamowniki“ (Foto: Olga Silantjewa)

Die Ausstellung „Insel Chamowniki“ erzählt von dem Stadtteil. In gewisser Weise ähnelt er tatsächlich einer Insel, denn er befindet sich in einer Biegung der Moskwa. Der Ort bestimmt die Story. Deswegen beginnt sie mit einer Geschichte über die Fabrik und die Mälzerei, über die Produktion und die Kultur des Bierkonsums. Im Zentrum des ersten Raums steht die Zapfanlage aus der UdSSR. Meistens standen solche Anlagen in Cafés und Parks. Diese aber entstand 1990, kurz vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion, als die Zapfanlagen auf der Müllhalde landeten.







In der Ausstellung „Insel Chamowniki“ (Fotos: Olga Silantjewa)

Ein Stand erzählt von Flaschenverschlüssen. Das Bier war in der UdSSR nicht lange haltbar. Am dritten Tag wurde es schon sauer. Auf dem Verschluss stand deswegen nur der Tag der Herstellung, etwa der 4. oder 19. Weder der Monat noch das Jahr waren erforderlich. Und wenn die Brauerei die tägliche Norm erfüllt hatte, druckte sie das morgige Datum darauf. Bierliebhaber jagten solchen Flaschen hinterher – das Bier war darin definitiv frischer.

Ein anderer Raum der Ausstellung erzählt von den interessantesten Orten des Stadtteils, zeigt Archivfotos und Dokumente. Auf dem Boden befindet sich eine große vorrevolutionäre Karte von Chamowniki.

Geschichten über die Stadtviertel

Jedes Viertel ist für etwas berühmt. Ein paar Beispiele. Die Malaja Pirogowskaja (bis 1924 Malaja Zarizinskaja) ist der Geburtsort der Hochschulbildung für Frauen in Russland. An ihren Anfängen stand der deutschstämmige Historiker Wladimir Guerrier. Übrigens befindet sich die MDZ-Redaktion an dieser Straße.

Damals nannte man die Bolschaja-Pirogowskaja-Straße (früher Bolschaja-Zarizinskaja-Straße) auch „Straße des Lebens“. Am Anfang der Straße befanden sich ein Entbindungsheim und eine Kirche. Dann gab es verschiedene Krankenhäuser. Und die Straße mündete in das Nowodewitschi-Kloster und den Friedhof. Auch heute noch sind hier viele medizinische Zentren angesiedelt.

Der „Solodownja“ gegenüber befindet sich die Yandex-Zentrale. Im Jahr 1875 baut man an dieser Stelle die größte Seidenweberei Russlands.

Der dritte Raum erzählt von Lew Tolstoi, der fast 20 Jahre lang in Chamowniki lebte. Und schließlich im vierten Raum werden die Besucher der Ausstellung an einem großen Holztisch mit alkoholfreiem Bier bewirtet. Direkt unter der Kuppel der Mälzerei.

Unter der Kuppel der Mälzerei (Foto: Olga Silantjewa)

Olga Silantjewa