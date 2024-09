Igor Dinner: Identität aus Puzzleteilen

Igor Dinner findet richtige Worte sowohl für die Studenten als auch für seine Kinder.

(Foto: Aus dem Archiv von Igor Dinner)

Die Nominierung im Wettbewerb „Russlands Herausragende Deutsche“ ist eine Bewertung der beruflichen Leistungen. Aber wirkt sich der Familienname Dinner auf Ihr Berufsleben aus?

Die deutsche Linie wird zurückverfolgt. Die Leute schauen auch auf den Nachnamen. „Dinner. Oh, natürlich, Sie haben deutsche Wurzeln.“ Das wird oft nicht ganz ernst gemeint, aber die Einstellung spiegelt sich in solchen Worten wider. „Du bist deutsch, du bist schlau, du bist gründlich, du machst die Dinge gut.“ Es ist wie mit der Einstellung zu deutschen Maschinen: Mercedes, BMW, Bosch, usw.

Die Deutschen sind ordentlich, akribisch, konservativ. Warum erinnert man sich viel seltener daran, dass sie kreativ und offen für Neues sind? Das ist doch ein Muss in Ihrem Beruf, nicht wahr?

Auf jeden Fall! In meiner Arbeit habe ich mich bewusst vom üblichen Vorlesungsformat entfernt: Der Lehrer erzählt, die Studenten machen sich Notizen. Als wir anfingen, neue Formate auszuprobieren, waren einige Kollegen skeptisch. „Warum ein Risiko eingehen?“ Aber meine Studenten haben diesen Ansatz begeistert aufgenommen. Der Indikator sind Smartphones. Ich bitte die Studenten, sie nicht wegzulegen. Und wenn sie während einer Vorlesung nach ihren Geräten greifen, ist das ein Signal, dass ich die Präsentation des Lehrstoffs anpassen muss.

Dabei pflegen Sie auch die akademischen Traditionen.

Und bin stolz darauf. Ich hatte Glück, bei Gennadi Iwanowitsch Gering zu studieren und mit ihm zu arbeiten. Er lebt jetzt in Deutschland, Gott segne ihn. Dieser Mann ist für mich ein Vorbild geworden. Gennadi Gering hat die Universität in jeder Hinsicht tadellos in Ordnung gebracht. Er kam aus einem abgelegenen Dorf in der Region Tomsk und wurde zum Rektor einer großen Universität und zum Abgeordneten. Ich führe ihn jetzt als Beispiel für meine Studenten an. Hat seine deutsche Herkunft bei seinem Werdegang eine Rolle gespielt? Ich denke ja.

Zu Ihrem Hintergrund. Studieren Sie Ihre Familiengeschichte?

Ja, das tue ich. Im Allgemeinen stammt unsere Familie von Wolhynien-Deutschen ab. Dann lebten sie in der Wolga-Region, und während der Deportation landeten sie in Sibirien. Wir kommunizieren mit meinem Vater über dieses Thema, mit Verwandten in Deutschland. Ich hatte das Glück, meine Urgroßmutter Dorothea zu treffen. Sie sprach sehr schlecht Russisch, die Hälfte der Wörter war auf Deutsch. Außerdem war es kein Hochdeutsch, sondern Platt. An einige ihrer Geschichten kann ich mich noch gut erinnern. So habe ich nach und nach Informationen über meinen Stammbaum gesammelt.

Wie weit haben Sie Ihre Familiengeschichte zurückverfolgen können?

Ich habe Informationen bis zur Generation 1820, bis zu meinem Vorfahren väterlicherseits David Dinner. Sie waren Mennoniten. Übrigens bin ich beim Studium dieser Frage gut vorangekommen. Tatiana Borisowna Smirnowa, meine Kollegin an der Staatlichen Universität Omsk, hat mich in vielen Fragen aufgeklärt. Sie ist eine bekannte Forscherin auf dem Gebiet der Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen. Ich erzähle meinem Vater, was ich gelernt habe, und er bestätigt es oft aufgrund seiner Erfahrung und seines Wissens. „Hör mal, das ist richtig! Das hat meine Urgroßmutter auch erzählt!“ Ich kann es an meine Kinder weitergeben, und dann geht es an meine Enkelkinder.

Haben Sie in Ihrer Familie auch die Funktion eines Hüters der Traditionen inne, der diese weitergibt?

Ja, ich bin ein Träger dieser Geschichte. Meine Vorfahren lebten im Dorf Alexandrowka in der Region Omsk, das früher Koschkul hieß. Von dort aus zogen sie los, um Neuland in Richtung Kasachstan zu erschließen. Dort gründeten sie das Dorf Borodinka, in dem nur Deutsche lebten. Als Kind kam ich oft dorthin und verbrachte meine Sommer dort. Ich erinnere mich an diese Lebensweise. Jeden Sommer gehen mein Vater und ich zu den Gräbern unserer Vorfahren, er erzählt mir viel über diesen Ort.

Sie hatten eine sehr deutsche Kindheit. Aber wie kann man heutigen Kindern helfen, ihre nationale Identität zu bewahren?

Eine heikle Frage. Ich würde sagen, dass Identität wie ein Bild aus Puzzleteilen ist. Meine Kinder bekommen etwas von meinem Großvater, indem sie mit ihm sprechen. Mein Vater trägt seinen Enkelkindern Gedichte auf Deutsch vor. Außerdem gibt es Cousinen in Deutschland. Alles besteht aus kleinen Dingen, vom Alltag bis hin zu Traditionen. Einige von ihnen führen wir selbst ein. Ich habe zum Beispiel eine App auf mein Tablet heruntergeladen, um Deutsch zu lernen. Anstelle von Zeichentrickfilmen benutzt mein Sohn diese App jetzt jeden Tag. Und natürlich die Feiertage. Wir feiern Weihnachten und Ostern. Das ist es, was die Identität lebendig hält. Obwohl es so eine Aussage gibt: „Hier sind wir Deutsche, und in Deutschland sind wir Russen.“ In Deutschland verstehen viele Menschen nicht, was der Begriff „Russlanddeutsche“ bedeutet. Viele kennen diese Geschichte nicht, gehen nicht ins Detail.

Wie würden Sie erklären, wer „Russlanddeutsche“ sind?

Einmal haben wir zusammen mit meinem Universitätsleiter eine Diskussion mit deutschen Kollegen darüber geführt. Ein gebürtiger Deutscher, sein Name war Horst, sagte: „Für mich sind Sie Russen.“ Aber warum? Wenn eine Person, die einen deutschen Nachnamen hat und Deutsch spricht, zum Beispiel in Finnland oder Italien lebt, wer ist sie dann für Sie? Ein Italiener, ein Finne oder ein Deutscher? Er antwortete: „natürlich ein Deutscher.“ Wieso funktioniert dann diese Logik bei Russland nicht? Er versprach, sich der Sache anzunehmen. Und als wir uns das nächste Mal unterhielten, sagte Horst, er habe sich mit diesem Thema beschäftigt und seine Meinung über Russlanddeutsche geändert.

Das klingt wie ein Aufruf zu mehr Berichterstattung über die deutsche Minderheit in Russland.

Ganz genau. Ich tue das ständig. Die Geschichte der Menschen ist Teil der Geschichte des Landes. Die Menschen sollten wissen, was passiert ist und wie es war.

Das Gespräch führte Igor Beresin.