Heureka! Ein sowjetisches Wissenschaftsstädtchen heute

Puschtschino liegt am Südrand des Moskauer Umlands in einer ländlichen Gegend an der Oka. (Foto: Pawel Borissow)

Puschtschino ist eine der wenigen sowjetischen Wissenschaftsstädte, die ihre innere und äußere Identität bis heute bewahrt haben. So wie seine Institute vor Jahrzehnten von führenden Wissenschaftlern und Forschern bevölkert waren, so sind sie es bis in die Gegenwart.

Wer Puschtschino einen Besuch abstattet, fällt irgendwie aus der Zeit. Der Ort fühlt sich an, als gerate man unverhofft in fantastische Welten, wo jedes Detail dem Außenstehenden fremd erscheinen mag, aber seinen erstaunlichen Zweck erfüllt. Ein Gespräch mit den Mitarbeitern der wissenschaftlichen Laboratorien fasziniert und irritiert zugleich: Wie Außerirdische von einem anderen Planeten scheinen sie in einer anderen, ganz eigenen Sprache zu sprechen.









Der 1956 gegründete Ort ist eines der wissenschaftlichen Zentren der Russischen Akademie der Wissenschaften. Er zählt neun Forschungsinstute mit Schwerpunkt Biologie und ein Observatorium. (Fotos: Pawel Borissow)

Wenn ich an meine Jugendzeit zurückdenke, dann fällt mir die Barriere ein, die zwischen mir und meinen Eltern existierte, weil mir ihre geheimnisvolle und spannende Welt verschlossen blieb. So ähnlich geht es mir in Puschtschino, wenn ich mit den Forschern spreche, durch die Korridore der Institute laufe oder mich einfach nur auf den Straßen der Stadt befinde.

Ich fotografiere in Puschtschino – mal bunt, mal schwarz-weiß – sowohl in öffentlich nicht zugänglichen wissenschaftlichen Einrichtungen als auch in gewöhnlichen Wohngebieten. Obwohl die heutige Zeit überall präsent ist, wirken die Stadt und ihre Bewohner nicht wie Helden der Stunde. Puschtschino ist und bleibt ein typisches sowjetisches Naukograd, das auf seltsame Weise zwischen den Epochen steckengeblieben ist.





In Puschtschino leben heute knapp 20.000 Menschen. (Fotos: Pawel Borissow)

Text und Fotos: Pawel Borissow

pavelborisov.com