Heimweh und Geldmangel

Aus der schönen Ferne kehren manche Auswanderer zurück (Foto: Tarpanjeh/Wikipedia)

Anton (28), Manager bei einem staatlichen Unternehmen

Ich bin wehrdiensttauglich und theoretisch könnte mir also eine Vorladung zugestellt werden.

Als die Mobilmachung angekündigt wurde, war meine Frau vorübergehend in einer anderen Stadt, und ich war allein zu Hause. Das ging bis zur Paranoia: Ich ließ oft das Licht in der Wohnung aus, um den Eindruck zu erwecken, dass dort niemand wohnte. Man fühlt sich wie eine Ratte, die in einer Ecke kauert.

Das Management am Arbeitsplatz unterstützte meine Entscheidung wegzugehen und half mir auf jede erdenkliche Weise. Ich nahm einen Monat Urlaub, arbeitete aber trotzdem weiter – nicht zu arbeiten, wäre psychisch unerträglich gewesen.

Die Wahl des Landes war schwierig, da es fast keine Optionen gab. Zu dieser Zeit war es nicht realistisch, Tickets zu vernünftigen Preisen zu kaufen. Ich kaufte eine sehr teure Flugkarte nach Ägypten, Hurghada, und flog dorthin.

Als ich mein Ticket kaufte, fühlte ich eine Art Trostlosigkeit, einen Kloß im Hals. In diesem Moment hatte ich das Gefühl, dass ich nie wieder nach Russland zurückkehren würde, dass ich mich von meinem Land, meiner Karriere, verabschieden würde.

Ich lebte zwei Wochen in Hurghada und noch drei in Istanbul. In Ägypten gab es viele Russen im Hotel. In der Türkei kam es mir so vor, als wäre ich sowieso in Russland: In allen Geschäften gab es Landsleute. Sie sind dort sehr hilfsbereit und wünschen sich gegenseitig Geduld und Kraft.

Kurz bevor Sobjanin das Ende der Mobilmachung in der Hauptstadt verkündete, befand ich mich auf dem Rückweg nach Moskau, da meine Firma als IT-Unternehmen registriert war und bestätigte, dass wir, wenn überhaupt, eine Galgenfrist bekommen würden. Mit der Zeit klappte alles sehr gut, denn ich hatte bereits großes Heimweh, vermisste meine Ehefrau – sie ist ebenfalls Beamtin und hatte daher nicht die Möglichkeit, mit mir zu gehen – und wollte unbedingt zurückkehren.

Im Moment sehe ich kein Szenario, in dem ich nicht zurückkehren würde – nur wenn die allgemeine Mobilmachung und das Kriegsrecht ausgerufen würden. Wenn es weitere Mobilisierungswellen gibt, werde ich versuchen, die Dinge hier, in Moskau, zu regeln. Ich glaube an das Beste und will nicht wegfahren.

Nach dieser Reise weiß ich, dass das Wichtigste die Wiederherstellung des Friedens, der Familie, der Menschen, die mir nahestehen, und der Gesundheit ist. Und nichts anderes ist wichtig.

Danila (24), Leiter der Produktentwicklung bei einer Fintech-Firma

An der Uni habe ich die Wehrausbildung als Dolmetscher absolviert und bin wehrdiensttauglich. Zuerst wollte ich gar nicht weg, weil ich in Moskau alles habe: Familie, Freunde und Arbeit.

Als die Teilmobilmachung angekündigt wurde, kam es nicht in Frage, im Homeoffice zu arbeiten. Daher war es schwierig, die Entscheidung

zu treffen, das Land zu verlassen. Etwas später wurde mir ein Fernarbeitsplatz angeboten, und ich habe die Chance ergriffen. Bei der Arbeit waren alle hilfsbereit und versuchten, ihre Mitarbeiter vor den möglichen Folgen einer Mobilmachung zu schützen. Unsere Führung machte deutlich, dass unsere Sicherheit höchste Priorität hatte, und sorgte für alle notwendigen Voraussetzungen für die Abreise.

Ich beschloss, nach Malaysia zu gehen, weil die Familie eines engen Freundes dort lebt, und wohnte zwei Monate lang bei ihnen. Zuerst war unklar, wie lange ich im Ausland bleiben würde – es gab keine Rückfahrkarte.

Malaysia ist ein sicheres Land, sehr zivilisiert, sauber, keine Slums. Eine echte moderne Metropole. Die Haltung gegenüber den Russen ist gut und offen – selbst diejenigen, die sich der Agenda bewusst sind, unterstützen Russland. Aber ich habe beschlossen, nicht lange in Kuala Lumpur zu bleiben, hauptsächlich wegen Heimweh und meiner Arbeit.

Ich habe noch nicht über eine langfristige Auswanderung oder eine Aufenthaltsgenehmigung nachgedacht. Das einzige Szenario, in dem ich nicht zurückgehen würde, zumindest nicht so schnell, wäre, wenn eine allgemeine Mobilmachung angekündigt würde. Wenn es zu weiteren Mobilmachungswellen kommt, würde ich nicht ausreisen wollen, sondern mich lieber im Land verstecken.

Iwan (28), Projektleiter bei einem staatlichen Unternehmen

Ich bin bedingt tauglich, aber das kann mich vor einer Einberufung nicht retten.

Zunächst gab mir meine Chefin die Erlaubnis auszufliegen, aber nach ein paar Tagen begann sie darauf zu bestehen, dass ich nach Moskau zurückkehre, auch wenn es keine Galgenfrist gab.

Ich bin nach Armenien gefahren, weil meine Freunde schon dort waren. Wir lebten zu viert in einer Einzimmerwohnung, schliefen zu dritt auf dem Sofa, manchmal waren sogar 5-7 Personen in der Wohnung – regelmäßig kamen Leute über Nacht und gingen wieder. Aber es machte Spaß.

Als ich wegging, war ich niedergeschlagen. Einerseits gab es ein Gefühl der Vorfreude auf ein gewisses Abenteuer. Andererseits war unklar, wie lange ich weg sein würde – völlige Ungewissheit und ein auf maximal drei Monate geschrumpfter Planungshorizont, das war ungewohnt.

In Armenien war alles positiv, keine negative Einstellung gegenüber den Russen. Von Armenien zogen wir nach Fethiye in der Türkei – eine ruhige, verlassene Stadt am Meer.

Ich beschloss, nach Moskau zurückzukehren, weil ich erstens Heimweh hatte. Am meisten habe ich meine Datscha, meine Frau und meine Mutter vermisst. Zweitens bestand die Gefahr, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere. Ohne Arbeit hätte ich ohnehin nach Russland zurückkehren müssen, denn ich wusste nicht, wie man in anderen Ländern Arbeit findet.

Es gibt natürlich ein Szenario, in dem ich nicht so schnell zurückkehren würde – wenn plötzlich eine Vorladung käme. Im Prinzip könnte ich problemlos in einem anderen Land leben, wenn meine Familie mit mir ausreisen könnte und die Arbeitsplatzfrage geklärt wäre.

Aufgeschrieben von Barbara Nikiforowa