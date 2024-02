Häufiges Bild: der Duma-Abgeordnete Andrej Guruljow in einem TV-Studio (Foto: Screenshot)

Wenn sich jemand gegen den Staat wendet, dann müssen ja wohl Maßnahmen ergriffen werden. An der Stelle heißt es: „Du willst den Gulag wieder einführen.“ Ich will, um ehrlich zu sein, dass diejenigen, die heute unserer Heimat von innen schaden, fröhlich die Spitzhacke in der Gegend um die Kolyma-Trasse schwingen. Das ist die Wahrheit. Und nicht nur ich will das, sondern das Volk. Ich denke, dass die Mehrheit mir zustimmt.

Wenn Frankreich anfängt, gelinde gesagt, direkt und unverfroren Scheiße zu machen, dann muss Frankreich als Kriegspartei betrachtet werden und dann muss es verschwinden. Da war ein Frankreich, jetzt gibt es kein Frankreich mehr – wen juckt das schon? Wenn es einmal richtig knallt, dann hat das alles ein Ende. Die anderen ziehen den Schwanz ein, das kann ich euch versichern. Wir müssen noch nicht mal unsere strategischen Waffen einsetzen. Nein. Wir haben auch so genug Geschosse, dass von diesem Frankreich nur Staub übrigbleibt und das allen eine Lehre ist.

Ich bin dafür, dass in unserer Gesellschaft, die heute zu 80 Prozent dem Präsidenten vertraut – und das zeigt den Zusammenhalt, den wir heute haben –, dass der ganze restliche Moder wenn nicht isoliert, so doch zumindest vernichtet wird.

Was lässt sich zu Akunin* sagen? Er ist ein Feind. Und wir haben schon darüber geredet, dass Feinde ausgelöscht werden müssen. Ich weiß nicht, wann wir dazu kommen, egal wo er sich befindet – hier, im Ausland oder sonst irgendwo. Jemand, der seinem Land eine totale Niederlage wünscht, der den Tod des russischen Menschen will, muss vernichtet werden. Den darf es auf dieser Welt nicht geben. Nur so kann unser Land wahrscheinlich überleben.

Wir zerstören die gesamte Gruppe von Weltraumsatelliten des Gegners mit dem ersten Luftangriff. Ob die nun von den Amerikanern oder den Briten sind, wird keinen interessieren. Wir betrachten sie alle als von der Nato. Zweitens schwächen wir ihr System der Raketenabwehr überall zu 100 Prozent. Drittens fangen wir garantiert nicht mit Warschau, Paris oder Berlin an. Als Erstes wird es London treffen. Es ist doch kristallklar, dass die Gefahr für die Welt von den Angelsachsen ausgeht.

* Boris Akunin ist ein russischer Schriftsteller, der in London lebt. In Russland ist er als „ausländischer Agent“ eingestuft und steht auf der Liste der Terroristen und Extremisten.

