Gelöscht und gesperrt: Künstler zensieren sich gleich selbst

Noch herrschte allgemeine Verunsicherung, was die Deklarierung der „internationalen LGBT-Bewegung“ als „extremistisch“ durch Russlands Oberstes Gericht am 30. November wohl in der Praxis bedeuten werde, da lieferten Nachrichten eine erste Vorahnung von der neuen Realität. Drei Beispiele.