Folter ist in Russlands Gefängnissen Alltag

Gor Owakimjan Minuten vor seinem Tod. Der Gefangene starb an den Folgen von Folter im Gefängnis. (Foto: Screenshot YouTube/mediazzzona)

Seit Wochen schaut die Welt gebannt auf die Kleinstadt Pokrow. In der dortigen Strafkolonie Nr. 2 verbüßt Russlands aktuell bekanntester Gefangener Alexej Nawalny seine Haftstrafe, kämpft um seine Gesundheit und gegen die schlechte Behandlung durch das Gefängnispersonal. Im In- und Ausland zeigen sich Beobachter geschockt vom Umgang der Aufseher mit den Insassen. Der Vorwurf der Folter steht im Raum und wird von den Offiziellen auch gar nicht abgestritten. Das brutale Vorgehen des Personals diene der Aufrechterhaltung der Disziplin, erklärte Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow lapidar. Nur um nachzulegen, dass anderswo auf der Welt noch schlechter mit Gefangenen umgegangen werde.

Wo dieses Anderswo ist, ließ sich Peskow nicht entlocken. Klar ist, dass Russlands Strafvollzug ein Gewaltproblem hat und immer wieder Gefangene gefoltert werden. Ende März veröffentlichte das Nachrichtenportal „Mediazona“ ein verstörendes Video aus dem Jahr 2018. Es zeigt die letzten Minuten im Leben des Armeniers Gor Owakimjan. Der war zuvor in der Strafkolonie Nr. 6 im Gebiet Wladimir gefoltert und sexuell misshandelt worden.

Prügel bis zum Tod

Die Liste von Folter-Fällen ist lang. Und dagegen vorzugehen, äußerst schwer. Denn Folter ist in Russland kein Verbrechen. Wenn Täter überhaupt für Misshandlungen haftbar gemacht werden können, dann wegen Kompetenzüberschreitung unter Einsatz von Gewalt, erklärt der Jurist Pjotr Chromow von der Nichtregierungsorganisation „Komitee gegen Folter“ im Gespräch mit der MDZ. Seit beinahe 21 Jahren versucht das Komitee, Folter nachzuweisen und die Täter vor Gericht zu bringen.

Obwohl mittlerweile in sechs russischen Regionen aktiv, fällt es selbst den Experten schwer, eine Entwicklung festzustellen. Man könne lediglich sagen, dass sich immer mehr Menschen an das „Komitee gegen Folter“ wenden, so Chromow. Das liege daran, dass der NGO vor Ort zunehmend vertraut werde. Vor allem im Nordkaukasus, wo man sich größtmögliche Mühe gebe, Gewaltopfern zu helfen, bis hin zur Evakuierung in sicherere Regionen Russlands. Daraus könne man jedoch nicht schließen, dass Folter zu- oder abnehme, schränkt Chromow ein. „Folter ist ein sehr latentes Verbrechen“, sagt der Jurist. Ähnlich wie bei Vergewaltigungen erfährt die Gesellschaft nur selten davon.

Vor diesem Hintergrund verwundert es kaum, dass Chromow den aktuellen Jahresbericht seiner Organisation als reine Statistik betrachtet. 230 Menschen wandten sich 2020 an das „Komitee gegen Folter“, in gut der Hälfte der Fälle konnten Chromow und seine Kollegen Folter nachweisen. Doch die Untersuchungsbehörden ermittelten lediglich acht Mal, wobei es immerhin zu fünf Verurteilungen kam. Für Chromow sind die geringen Erfolgsaussichten nichts Neues. Die Zahlen, so der Jurist leicht resigniert, seien seit Jahren stabil – stabil schlecht.

Großer Folterprozess in Sibirien

Einen kleinen Erfolg konnten zuletzt die Menschenrechtler von Gulagu.net verbuchen. Sie deckten eine Reihe von Folterungen im sibirischen Gebiet Irkutsk auf, von denen sich einige zu wahren Exzessen entwickelt hatten. Nun müssen sich neun Gefängnismitarbeiter in einem der größten Folterprozesse der vergangenen Jahre vor Gericht verantworten. Bei einer Verurteilung erwarten die Männer zehn Jahre Haft.

Doch daran glaubt niemand. Solch hohe Strafen drohten nur Menschen ganz oben in der Befehlskette, erklärte der Gründer der Menschenrechtsorganisation Gulagu.net, Wladimir Osetschkin dem Nachrichtenportal Tayga.info. Osetschkin geht davon aus, dass die Angeklagten maximal zwei Jahre hinter Gitter müssen, wenn überhaupt.

Für die Zukunft sieht Chromow weiter schwarz. Nawalny habe zwar „Glück gehabt“, nicht in Sibirien oder am Polarkreis gelandet zu sein. Das liege aber mehr an einer Gesetzesänderung Ende 2020 als am guten Willen der Justizbehörden. Denn seitdem dürfen auch in Russland Inhaftierte ihre Strafe in der Nähe ihres Wohnorts verbüßen. An den Zuständen wird das aber wenig ändern. „Solange es in Russland Gefängnisse gibt, wird auch gefoltert“, resümiert Chromow.

Daniel Säwert

