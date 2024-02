Fingerzeig auf Russland

So kennt man das: Lenin in Übergröße spricht und gestikuliert und überragt, hier auf dem Theaterplatz in Saratow (Foto: Tino Künzel)

6569

Lenin-Straßen hat Yandex vor einigen Jahren in Russland gezählt. Mit großem Abstand folgen als Namensgeber: Gagarin, Kirow und Puschkin. Die häufigsten Straßennamen sind jedoch „unpersönlich“. An der Spitze stehen die Zentrale, die Jugend- und die Schulstraße.

47%

der Russen sind „eher positiv“ gegenüber Lenin eingestellt, ergab eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts WZIOM. Demnach haben in der jüngsten Referenzgruppe 39 Prozent und in der ältesten 64 Prozent ein positives Lenin-Bild. 15 Prozent äußerten sich negativ, 30 Prozent ist Lenin egal.

2026

soll das Lenin-Memorial in Uljanowsk, ein monumentales Museums- und Veranstaltungszentrum, wiedereröffnet werden. Es ist seit 2019 wegen Restaurierung geschlossen. Zu Sowjetzeiten verzeichnete das Memorial in Lenins Geburtsstadt bis zu einer Million Besucher pro Jahr.

12

Stunden pro Woche kann Lenins einbalsamierter Leichnam auf dem Roten Platz in Moskau besichtigt werden. Das Lenin-Mausoleum steht Besuchern dienstags bis donnerstags und samstags von 10 bis 13 Uhr offen. Der Eintritt ist kostenlos, der Zugang erfolgt aus Richtung des Alexandergartens.

350 ha

misst das Gelände des Museums Gorki Leninskije südlich von Moskau. Dazu zählt auch ein Landhaus aus dem 19. Jahrhundert, wo Lenin nach mehreren Schlaganfällen am Ende seines Lebens immer mehr Zeit verbrachte und mit 54 Jahren starb. Das Museum wurde 1949 eingerichtet und später ausgebaut.

57 m

ist das größte Lenin-Denkmal der Welt hoch. Es steht seit 1973 an der Wolga in Wolgograd. Die einst zweit- und drittgrößten Lenin-Denkmäler in Taschkent und Baku wurden Anfang der 1990er Jahre demontiert.

8631,5 km

beträgt laut Yandex Maps die Gesamtlänge aller Lenin-Straßen. Das entspricht in etwa der gesamten Ost-West-Ausdehnung Russlands. Die Sowjet- und die Oktober-Straßen addieren sich demnach auf eine Länge von 8280 und 6033,9 Kilometer.

Zusammengestellt von Tino Künzel