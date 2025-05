Familiengeschichten von Russlanddeutschen zum Tag des Sieges

Unter Tausenden von Heldenporträts in Omsk 2016 befindet sich auch ein Porträt von Jakob Frikkel. (Foto: Dmitrij Feoktistow/RIA Nowosti)

Tamara Leongart (Omsk)

Hier ist der Brief meines Vaters, Jakob Frikkel, den er am 6. April 1945 aus dem Bogoslowlag in Krasnoturjinsk an meine Mutter geschickt hat. „Liebe Frau“, schrieb er. „Ich habe die größte Hoffnung in der nächsten Zeit ganz freigelassen zu werden. Nach meiner Rechnung geht es noch im April mit der Hitlerbande zu Ende. Ich bin überzeugt, dass in der nächsten Zeit dem Faschismus das Todesurteil zuteil wird und dann kommen wir alle heim, wenn uns sonst nichts geschieht. […] Liebe Frau, nur noch etwas Geduld, sammle die letzte Kraft und mache dich stark, bald wird alles überstanden sein und wir kommen zusammen.“

Der Anfang des Briefes von Jakob Frikkel vom 6. April 1945 (Foto: Tamara Leongart)

Ich erinnere mich sehr gut an den 9. Mai 1945. Als die Nachricht kam, waren meine Mutter und ich dabei, den Gemüsegarten umzugraben und nach gefrorenen Kartoffeln zu suchen, die vom Herbst übrig geblieben waren. Es war in einem Dorf in der Nähe von Omsk, wohin wir aus der Wolga-Region zwangsumgesiedelt wurden. Wir fingen an, uns zu umarmen und zu weinen …

Mein Vater, Bruder und meine Schwestern kehrten später aus der Arbeitsarmee zurück. Mein Onkel hat sie nicht überlebt. Wir feiern den Tag des Sieges immer. Oft nehmen wir am „Unsterblichen Regiment“ teil. Ich laufe mit einem Porträt meines Vaters. Ich habe ihn sehr geliebt und bin mein ganzes Leben lang sehr stolz auf ihn.

Valentina Schidelewa (Syktywkar)

Die Eltern meiner Mutter Anna Barke wurden zweimal verbannt: Zuerst als Kulaken aus der Ukraine nach Karelien, einige Jahre später weiter nordöstlich in den Ural. Mein Großvater wurde erschossen. So fanden sich meine Großmutter und ihre vier Kinder Anfang 1940er in der Sondersiedlung Mitrofan-Dikost wieder. Deshalb war meine Mutter, damals 14 Jahre alt, vom ersten Tag des Krieges an, wie alle Frauen und Jugendlichen der Siedlung, im Forst, beim Holzeinschlag beschäftigt. Ohne Wochenenden arbeitete sie während des Krieges als Holzfällerin. Es gab viele Verletzungen und Erfrierungen. Die Einheimischen pflegten sie wieder gesund. Deshalb bin ich den Menschen in der Republik Komi sehr dankbar, dass sie meine Mutter gerettet haben. Bei der letzten Volkszählung habe ich mich als Komi registrieren lassen.

Am 9. Mai 1945 arbeitete meine Mutter auf einem entfernten Holzfällergelände und erfuhr erst am späten Nachmittag, dass endlich Frieden herrschte. Die Arbeiter der nahen Parzelle wurden zurückgebracht und feierten den 9. Mai, aber die Arbeiter der fernen Parzelle nicht, denn als die Nachricht sie erreichte, war es bereits Abend geworden. Sie erhielten jedoch am 10. Mai einen freien Tag.

Mein Vater war im Jahr 1941 Soldat der Roten Armee. Er wurde verwundet und geriet in Gefangenschaft. Im Jahr 1948 kehrte er in die UdSSR zurück und landete als ehemaliger Kriegsgefangener in Mitrofan. Hier lernten sich meine Eltern kennen und heirateten. Ich wurde 1954 geboren.

Jedes Jahr am Tag des Sieges kamen wir zusammen – Familie, Freunde – und meine Mutter erzählte immer diese Geschichte über den 9. und 10. Mai 1945. Glauben Sie, dass sie sich während des Krieges auch nur einmal beschwert hat? Der Wald war damals Gold wert, jeder brauchte ihn. Mutter war sich sicher, dass sie etwas sehr Wichtiges für den Sieg tat. Für ihre harte Arbeit wurde sie von ihren Vorgesetzten mit einer neuen gesteppten Hose belohnt.

Bella Hartwig (Samara)

In unserer Familie nimmt der Tag des Sieges, wie in jeder anderen Familie in Russland, einen besonderen Platz ein. Mein Großvater mütterlicherseits und mein Urgroßvater waren an der Front, und meine Großmutter arbeitete als Meteorologin auf einem Militärflugplatz. Meine Großeltern väterlicherseits arbeiteten an der Heimatfront. Die Großmutter war in der Kolchose, wo man alles an die Front gab. Mein Großvater war vom September 1941 bis Januar 1946 in der Arbeitsarmee. Er sprach nie über den Tag des Sieges und über das Lager. Der 9. Mai wurde in seiner Familie mit Zurückhaltung begangen. Im Gegensatz zu meiner russischen Großmutter – für sie war es ein Feiertag. Sie deckte den Tisch, rief ihre Freundinnen an, die ebenfalls in verschiedenen Betrieben im Hinterland gearbeitet hatten, und dachte an den Großvater und Urgroßvater zurück, als sie nicht mehr da waren.

Ich habe eine ehrfürchtige Einstellung zum Tag des Sieges. Ich bewundere die Menschen, die den Krieg durchgemacht und überlebt haben. Ich meine nicht nur diejenigen, die an der Front waren, sondern auch im Hinterland. Die Menschen haben damals durchgehalten, nicht aufgegeben. Das ist wichtig.

Valentina Syrjanowa (Dorf Pirowskoje, Region Krasnojarsk)

Der Tag des Sieges ist für uns ein besonders ehrenvoller Feiertag. Unsere Eltern haben dafür gelitten. Meine Mutter Emilia Ermolajewa (geb. Pister) wurde im März 1943 zur Arbeitsarmee einberufen. Sie war 15 Jahre und 4 Monate alt. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Bruder Andrej bereits im Krieg bei Twer gefallen. Der andere, Johann, war in der Roten Armee. Aus irgendeinem Grund wurde er nicht sofort als Deutscher zur Arbeitsarmee eingezogen, sondern erst nach einer Verwundung. Der älteste Bruder, Johannes, war seit Kriegsbeginn in der Arbeitsarmee. Von der Seite meines Vaters kämpften zwei seiner Brüder an der Front.

Unsere Eltern erzählten uns nichts von dem, was sie durchgemacht hatten. Es ist besser für euch, nichts zu wissen, sagten sie. Erst als wir älter wurden, erfuhren wir ein paar Bruchstücke. Meine Mutter war in der Arbeitsarmee in Burjatien, direkt an der Grenze zur Mongolei, und arbeitete in einer Fabrik, die Wolfram anreicherte, das für die Herstellung von Granaten benötigt wurde. Meine Mutter erzählte: „Wir haben so viele Züge an die Front geschickt! Wir dachten, dass es für eine lange Zeit reichen würde, aber nein, die Front verlangte immer mehr.“ Als der Krieg zu Ende war, durften die Arbeiter nicht nach Hause gehen. Erst 1948 kehrte meine Mutter zurück. Sie sagte immer: „Wir wussten, dass das ganze Land unter schwierigen Bedingungen lebte, also haben wir nicht geklagt, aber es gab Verbitterung.“

Für meine Eltern war dieser Feiertag der wichtigste. Jedes Jahr am 9. Mai gingen sie zu den Demonstrationen, und danach kamen alle Verwandten und Freunde zu Besuch. Zuerst wurde auf den Sieg angestoßen. Dann durcheinander – Volkslieder auf Russisch und Deutsch, Tänze, Polkas.

Leo Berg (Neudorf-Strelna, St. Petersburg)

In meiner Kindheit schenkte ich diesem Feiertag wenig Aufmerksamkeit. Aber ich erinnere mich, dass mein Vater einmal zu einer festlichen Veranstaltung am 9. Mai eingeladen war und als Teilnehmer der Arbeitsfront mit einer Medaille ausgezeichnet wurde (Artur Berg (1913-1997) wurde zu Beginn des Krieges in die Arbeitsarmee in Kimpersajlag in der Kasachischen SSR einberufen. Anm. d. Red.). Aus irgendeinem Grund war es meinem Vater peinlich, sie zu tragen. Und als ich ihn einmal fragte, sagte er: „Diese Medaille ist nicht einmal als Entschuldigung geeignet!“ Er hielt es für einen großen Fehler, junge und gesunde Männer hinter Stacheldraht zu halten, während sie an der Front mehr Gutes im Kampf gegen die Nazis tun könnten. Unter den Zwangsarbeitern in seinem Gefolge befanden sich viele Komsomolzen, Parteimitglieder, die darum baten, an die Front zu gehen, Briefe an die NKWD-Führung schrieben, aber ohne Erfolg …

Aufgeschrieben von Olga Silantjewa