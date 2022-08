Familie Schreider: So groß wie ein ganzes Dorf

160 Personen kamen zum zweiten Familientreffen (Foto: Privat)

Vor fünf Jahren berichtete die MDZ in ihrem Artikel „Augusts Stamm“ über die Familie Schreider, die ein Familientreffen auf die Beine gestellt hatte. Damals versammelten sich im Dorf Roshdestwenka im Gebiet Nowosibirsk erstmals mehrere Generationen um einen Tisch, um letztendlich herauszufinden, wer mit wem wie verwandt ist. Zu dem damaligen Treffen kamen 167 Personen aus verschiedenen Ecken Russlands und aus Deutschland. Der Familienrat hat beschlossen, solche „Veranstaltungen“ alle drei Jahre durchzuführen. Aber wegen der Pandemie musste das Treffen verschoben werden.

Herkunft

Wer sind diese Schreiders? Der erste Schreider auf russischem Boden war Fillipp Christianowitsch Schreider, der aus dem bayerischen Königreich in die Kolonie Bangert im Wolgagebiet übersiedelte. Er betrieb Landwirtschaft. Sein Sohn Fillipp Fillippowitsch trat in die Fußstapfen des Vaters, wurde auch Landwirt und wohlhabend. Fillipp Fillippowitsch hatte fünf Söhne, einer von ihnen hieß August, der Stammvater der Schreiders aus Roshdestwenka im Nowosibirsker Gebiet.



1941 wurde August Fillippowitsch nach Sibirien deportiert. Zu diesem Zeitpunkt war er das zweite Mal verheiratet und zog sieben Kinder auf: Maria, Iwan, Christina, Erna, Andrej, Fillipp und Wiktor. Diese wiederum gründeten ihre eigenen Familien, und so gab es gleich siebenmal mehr Schreiders. Heute tragen nicht alle Familienmitglieder den Namen Schreider, es gibt zahlreiche russische und deutsche Familiennamen, die sich regelmäßig erneuern, denn jetzt gründen schon Augusts Ururenkel ihre Familien. Die Abstammung kann man am einfachsten anhand der großväterlichen Linien verfolgen, man muss nur herausfinden, ob die Großmutter Erna oder Christina hieß oder der Großvater Andrej oder Fillipp, danach geht die Einordnung viel leichter vonstatten.r

Rostdestwenka

Das Dorf Roshdestwenka liegt 100 Kilometer von Omsk und 500 Kilometer von Nowosibirsk entfernt. Im Dorf leben 300 Einwohner. 2020 wurde hier eine Arzt- und Geburtshelferstation eröffnet. Es gibt eine Grundschule, eine Bibliothek, einen Klub und zwei Geschäfte, der moderne Landwirtschaftsbetrieb „Die Ähre“ ist der größte Arbeitsgeber. Vor Kurzem hat er den Fuhrpark der Landwirtschaftstechnik erneuert, zwei neue Kuhställe und Getreidespeicher gebaut, außerdem baut er Wohnhäuser für die Mitarbeiter. Für sie hat der Betrieb eine Kantine und einen Laden eröffnet. Im Dorf leben zahlreiche junge Familien mit vielen Kindern. Zum Studium fährt man gewöhnlich nach Omsk oder Nowosibirsk.



Das Treffen

Der Initiator dieses und des vergangenen Treffens ist Wiktor Schreider, Dumaabgeordneter der VI. und VII. Legislaturperiode und eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Die Idee, alle Schreiders zu versammeln, lag quasi in der Luft, wurde aber vor allem dank Wiktor Schreider verwirklicht.



Im Speisesaal der Schule versammelten sich 160 Personen. Die Verwandten reisten aus Moskau, Jekaterinburg, Nowosibirsk, Omsk, Tscheboksary, Neftjejugansk im Gebiet Tjumen an. Eine Familie kam aus Deutschland. „Ein solches Familientreffen ist etwas Unglaubliches, deshalb konnten wir das nicht verpassen, ungeachtet dessen, dass wir über Kazachstan fliegen mussten“, erklärte Olga Nefedowa, die auch beim ersten Treffen dabei war.

Populäre Namen und Berufe

Zu den ältesten Vertretern der Familie bei dem Treffen gehörte Elvira Karlowna Schreider (83), die Frau Wiktor Augustowitschs. Das älteste Familienmitglied ist Ella Karlowna Bastron, die Frau Iwan Augustowitschs, sie ist 90 Jahre alt, aber ihr Gesundheitszustand ließ eine Teilnahme am Treffen nicht zu.



Bei dem Treffen vor fünf Jahren konnte man sich noch mit den Kindern August Schreiders unterhalten, mit Wiktor, Fillipp und Christina, aber sie sind leider gestorben. In den vergangenen Jahren hat die Familie acht Mitglieder verloren, ist aber auch gleichzeitig gewachsen. Seit dem letzten Treffen wurden 27 Kinder geboren, 18 Jungen und 9 Mädchen, unter ihnen gibt es zwei Zwillingspärchen – Lew und Artjom Treise und Jegor und Ewa Kotow. Das jüngste Familienmitglied wurde in diesem Jahr am 13. März geboren. Man nannte das Kind nach seinem Vorfahren, nach dem Bruder seines Großvaters Wiktor Fillippowitsch Schreider.



Zum zweiten Familientreffen waren viele neue Leute gekommen, die am ersten nicht teilgenommen hatten. Eine Verwandte fand sich dank des vor fünf Jahren erschienenen Artikels in der MDZ. In den sozialen Netzwerken schrieb sie an die Personen aus dem Artikel. Die Leserin der MDZ war die Urenkelin von Gottlieb Schreider, Augusts Bruder.



Der Tag des Familientreffens verging wie im Fluge, alle waren unheimlich froh, sich wiederzusehen, zu erzählen, was sich in den letzten fünf Jahren verändert hat. Es stellte sich heraus, dass die häufigsten Namen in der Familie Schreider Andrej und Julia sind. August heißt nur ein Familienmitglied, der zwanzigjährige August Schreider aus Omsk, der am Technikum für Luftfahrt studiert. Die beliebtesten Berufe in der Familie sind Buchhalter, Pädagoge, Arzt. Einer von ihnen, Wladimir Schreider, beendete im vergangenen Jahr die Militärakademie für Medizin in St. Petersburg und behandelt jetzt Soldaten.

Irina Kotowa mit dem Stammbuch der Familie Schreider (Foto: Privat)



Schreider – das ist nicht nur ein Familienname, sondern das sind auch damit verbundene Dinge. In der Bibliothek von Roshdestwenka liegen die zusammengetragenen Reliquien der Familie – Gebrauchsgegenstände. Die Autorin dieses Artikels (und Bibliothekarin) klärte die jüngere Generation über die Familiengeschichte auf. Und nun wird jede Familie selbst über eine kleine Reliquie verfügen, das Familienstammbuch der Schreiders. Die Arbeit an dem Stammbuch begann im Jahre 2017 und 2020 kam es heraus, als das nächste Familientreffen geplant war. Das Stammbuch hat seine Leser nun endlich gefunden

Irina Kotowa (Schreider)