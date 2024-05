Dugin: Dem Westen keine Chance

Alexander Dugin ist einer von Russlands prominentesten Denkern und liegt mit seiner Weltsicht voll im Trend. (Foto: Alexander Awilow/AGN Moskwa)

In der Gesellschaft, die Russland braucht, darf es keine repräsentative Demokratie geben. Keine Marktgesellschaft, die auf dem monetären Äquivalent aller Werte basiert, und keine idiotische, unnatürliche, pervertierte Ideologie der Menschenrechte. Markt, Demokratie, Menschenrechte – raus mit euch!

Tausende von Jahren existierten Zivilisationen. Vor diesem Hintergrund entstand eine gewisse Anomalie – die Epoche der Aufklärung. Die Zivilisation, die auf aufklärerischen Modellen beruht, gibt es dreihundert Jahre, in denen sie den Planeten schlicht verschmutzt hat, Menschenleben und die Identität ruinierte, mit technischer Entwicklung die Menschen praktisch in eine Masse von Halbrobotern verwandelte. Im Großen und Ganzen hat sie die Menschheit zu einer großen Müllkippe gemacht.

Wir ändern den Gang der Geschichte in die Richtung, die wir für notwendig erachten, und nichts ist mit diesem Gefühl zu vergleichen. Weder Reichtum noch Erfolg oder Macht. Das sind sicherlich alles berauschende Dinge. Aber das Gefühl der Schöpfung von Geschichte ist tausendmal stärker.

Um ein souveränes Bildungssystem zu errichten, das den Anforderungen neuer Zivilisationen entspricht, ist es natürlich unumgänglich, die Wichtigkeit des Westens so weit wie möglich einzuschränken und eine kritische Haltung gegenüber den Methoden, Anhaltspunkten, Werten und Regeln, nach denen sich die westlich zentrierte Welt entwickelt, einzunehmen. In dieser Hinsicht sind uns die islamischen Staaten ein kolossales Beispiel für die Verteidigung unserer Identität.

Die fürchterlichsten Ghettos werden für Surfer errichtet, das ist die antieurasischste Sache überhaupt. Es gibt nicht Abstoßenderes, als mit einem breiten Lächeln auf diesem ekelhaften Brett zu surfen.

Die Existenz der Ukraine in den heutigen Grenzen und mit dem jetzigen Status eines „souveränen Staates“ ist gleichbedeutend mit einem ungeheuerlichen Schlag gegen die geopolitische Sicherheit Russlands, kommt einem Eindringen in sein Territorium gleich. Die weitere Existenz der Ukraine als einheitlicher Staat ist inakzeptabel.

Die richtigste Bewegung ist die Bewegung im Kreis. Natürlich führt sie uns nirgendwo hin, aber wir wollen ja auch nirgendwo hin! Anstatt zu modernisieren, sollten wir Rundtänze machen. Warum brauchen wir die Modernisierung? […] Solange wir Rundtänze tanzten, konnte uns niemand schlagen. Als wir in die Städte gezogen sind und angefangen haben, zu Therapeuten zu gehen und uns künstlich zu bräunen, sind wir für niemanden mehr eine Gefahr. Wir sind jetzt sehr leicht zu schlagen. Wir sollten Reigentänze im Fernsehen zeigen, wir sollten Reigentänze im Radio singen, wir sollten Reigentänze in Schulen und Instituten unterrichten.

Wir stehen an der Schwelle des wichtigsten Überganges in unserem Bewusstsein. Wir selbst haben die Wahl, Händler oder Held zu sein. Entweder bist du für das Volk, den Präsidenten, den Staat, den Krieg, unsere Hauptkampflinie, oder es ist nicht dein Krieg. Dann bist du solidarisch mit der Pugatschowa, mit Galkin, den Ausgereisten oder den inneren „Abwartenden“, die unter uns sind und denken, wann ist dieser Albtraum endlich vorbei. Niemals! Die militärische Sonderoperation hatte einen Anfang, wird enden wird sie nie!

Für Russland bedeutet die Rückkehr zu seinen Wurzeln, auf einer neuen Entwicklungsstufe mit der massenhaften Aussiedlung aus den Großstädten zu beginnen und ein staatliches Programm zur Gestaltung des Lebens auf dem Land, in den Vorstädten und Siedlungen ins Leben zu rufen. […] Wenn die Bauernschaft die historische Matrix für eine vollwertige, bodenständige und kinderreiche Familie ist (aus dem Dorf ist es nicht möglich, einfach abzuhauen), so kann man das eine ohne das andere nicht wieder aufleben lassen.

Wenn der Westen auf die Wirksamkeit wirtschaftlicher Sanktionen setzt, so irrt er. Ich dachte, Sanktionen seien die Schwachstelle Russlands, jetzt erkenne ich aber, dass es nicht so ist. Aber ich war auch der Meinung, dass militärische Stärke unsere starke Seite sei und war teilweise enttäuscht, weil unsere Armee nicht ihre ganze Wucht zeigt, die sie aber, wie ich es erwartet habe, in einer schwierigen Situation unter Beweis stellt.

Die Eschatologie existiert in unserem Bewusstsein und beeinflusst unsere Entscheidungen. Sie können darüber lachen, aber Sie sollten bedenken, dass Sie über Leute lachen, die im Besitz von Atomwaffen sind. Ich sehe keinen Grund, sie nicht einzusetzen oder warum Putin zögern sollte, sie zum Einsatz zu bringen, wenn Russland zu scheitern beginnt.

Zusammengestellt von Igor Beresin