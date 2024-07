Die Moskauer Börse: Erwartetes Szenario

Die Moskauer Börse lebt unter neuen Regeln weiter.

(Foto: Alexandr Awilow/AGN Moskwa)

Diese Entwicklung kam für die russischen Behörden nicht überraschend. Bereits Anfang November 2023 wurde die SPB-Börse in St. Petersburg von den USA mit Sanktionen belegt, die den Handel mit US-Wertpapieren an dieser Börse unmöglich machten. Die Vorsitzende der russischen Zentralbank, Elwira Nabiullina, sagte damals, dass die Regulierungsbehörde sich des Risikos der Verhängung von Sanktionen gegen die MOEX bewusst war und wisse, welche Maßnahmen in diesem Fall zu ergreifen seien. Wie der Vorstand der Börse im vergangenen Dezember gegenüber Reportern erklärte, hat die MOEX mit dem Markt zusammengearbeitet und die Handelsteilnehmer so weit wie möglich auf ein Szenario vorbereitet, in dem der Handelsplatz unter US-Sanktionen fallen würde.

Weniger Euros, mehr Yuans

Nach Angaben der Zentralbank machte Ende letzten Jahres der gesamte Devisenmarkt an der Börse weniger als 50 Prozent des gesamten Devisenumsatzes in Russland aus. Der Anteil von Dollar und Euro am Handelsumsatz auf dem russischen Devisenmarkt ist im vergangenen Jahr auf unter 50 Prozent gesunken – er wurde vom Yuan übernommen. Der Anteil der „toxischen“ Währungen erreichte im Mai 45,9 Prozent im Börsensegment. Gleichzeitig erreichte der Anteil des Yuan erneut einen Höchstwert von 53,6 Prozent. Aber wenn der Yuan an der Börse überwiegt, dann fallen auf den außerbörslichen Markt mehr als die Hälfte der Geschäfte (55,4 Prozent) auf Euro und Dollar und die chinesische Währung – 39,2 Prozent, so die Zentralbank.

Der Anteil der Währungen unfreundlicher Länder an den Exportzahlungen sank am Ende des ersten Quartals dieses Jahres auf 17,8 Prozent, was dem Minimum für den gesamten Beobachtungszeitraum seit Januar 2019 entspricht. Gleichzeitig erreichte der Anteil des Rubels an den Außenhandelsabrechnungen 44,7 Prozent – ein Rekord für den gesamten Zeitraum der Statistik, betonte die Zentralbank.

Eindeutiges Signal

Die Wiederaufnahme des Handels mit unfreundlichen Währungen an der MOEX dürfte in absehbarer Zeit nicht möglich sein, erklärte Anatolij Aksakow, Vorsitzender des Finanzmarktausschusses der Staatsduma, gegenüber der „Rossijskaja Gaseta“. „Die Amerikaner haben allen, die mit der Moskauer Börse arbeiten, signalisiert, dass dies nicht mehr akzeptabel ist. Deshalb werden die Marktteilnehmer, insbesondere die ausländischen, die politischen Risiken für sich selbst abwägen“, so der Abgeordnete.

Der konkrete Grund, warum die MOEX nicht mehr mit Dollar und Euro handeln kann, ist der Verlust des Zugangs zu ihren Konten bei US-amerikanischen und europä­ischen Banken, erklärte Alexander Isakow, Chefökonom für Russland bei Bloomberg Economics. Der Dollarhandel in Russland ist nach wie vor zwischen Banken möglich, zumindest einige der Teilnehmer an den Transaktionen dürften nicht unter Sanktionen stehen und müssen Dollarkonten im Ausland haben, so Isakow. Es muss nicht unbedingt ein Konto bei einer amerikanischen Bank sein. Es reicht aus, einen ausländischen Partner zu haben, der das Risiko übernimmt und sich bereit erklärt, ein Glied in der Abwicklungskette zu werden.

„Jetzt ist der Interbankenmarkt die einzige Form des Devisenhandels geworden. Die Hauptsache im jüngsten Teilpaket sind daher nicht so sehr die Verbote für MOEX, sondern vielmehr die Betonung der Bereitschaft des US-Finanzministeriums, Sekundärsanktionen gegen ausländische Banken zu verhängen, die sich nicht an die Sanktionsregelung halten. Langfristig könnte dies die bereits in den letzten Monaten nicht ganz stabilen Importabrechnungen erschweren und den Rubelkurs beeinträchtigen“, warnte der Experte.

Alexej Karelski