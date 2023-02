Die letzte offene Tür an der Schengen-Grenze zu Russland

Im Januar wurden an der norwegischen Grenze zu Russland so viele Einreisen gezählt wie in keinem anderen Monat seit Beginn der Pandemie. Der Grenzübergang bei Kirkenes ist der einzige Landweg in den Schengenraum, der Russen mit einem Touristenvisum noch offensteht.