Die Kreml-Garage als Museum

Der Prototyp des einheimischen Aurus aus dem Jahr 2014. (Fotos: Alexej Karelski)

Der erste russische Herrscher, der von der Pferdekutsche auf das Automobil umstieg, war Zar Nikolaus II. Das erste Auto in der kaiserlichen Garage war der Delaunay-Belleville Phaeton, der Anfang 1906 in Frankreich gekauft wurde. Das Museum präsentiert eines der drei Delaunay-Belleville-Autos, die in Russland erhalten sind. Nikolaus II. bevorzugte offene Wagen. Diese Entscheidung war nicht nur eine Frage des Geschmacks, sondern auch eine politische Entscheidung des Zaren. Er war der Meinung, dass der Monarch für das Volk sichtbar sein sollte.

Der Delaunay-Belleville Phaeton, 1912

Als Geburtstag der Flotte in ihrer heutigen Form gilt der 1. Januar 1921. Am Tag zuvor wurde der Erlass Nr. 13 über die Abtrennung der Lenin-Garage (die damals nur Lenin selbst und Mitglieder seiner Familie bediente) in eine unabhängige Einheit verabschiedet. Die Flotte umfasste nur fünf Autos. Das Hauptfahrzeug Lenins in den Jahren 1921 bis 1923 war ein Rolls-Royce 40/50.

Der Rolls-Royce 40/50, 1922

Joseph Stalin bewunderte amerikanische Autos. Am Zarizyn-Front erhielt der künftige Generalsekretär einen luxuriösen Packard Twin Six. Als Stalin nach dem Bürgerkrieg in die Hauptstadt zurückkehrte, beauftragte er den Leiter der Sownarkom-Garage sofort mit der Suche nach genau einem solchen Packard. Der Packard Twelve war viele Jahre lang Stalins Lieblingsauto. Mit diesem Auto fuhr er zu den Konferenzen in Teheran, Jalta und Potsdam, besuchte das besiegte Berlin.

Der Packard Twelve 1408, 1936

Gleichzeitig wies Stalin immer wieder darauf hin, dass die sowjetische Elite ein schlechtes Beispiel sei, wenn sie Autos ausländischer Hersteller benutzte. Daher genehmigte die Führung des Landes bereits 1935 ein Produktionsprogramm zur Herstellung eines einheimischen Personenwagens ZIS-101, der zu einem Massenauto wurde. Seit Mitte 1940 wurde in dem „Stalin-Automobilwerk“ auf Basis des ZIS-101 die Produktion von gepanzerten Fahrzeugen für die Bedürfnisse der Spezialgarage aufgenommen. Insgesamt wurden etwa 50 Panzerwagen ZIS-115 hergestellt. Ab 1947 begann Stalin, dieses Modell als sein Dienstfahrzeug zu benutzen.

Mit Nikita Chruschtschow und dem Beginn des „Tauwetters“ änderte sich auch die „Garagen-Politik“ der Partei. Chruschtschow glaubte, dass er in seinem Land nichts zu befürchten hatte, und deshalb wurden ab Ende 1953 praktisch keine gepanzerten Autos mehr verwendet. Chruschtschow bevorzugte offene Autos. Selbst für Fahrten aufs Land, zum Treffen mit den Kolchosbauern, bevorzugte er den ZIS-110B mit Phaeton-Karosserie. Dieser Wagen wurde ab 1956 speziell für Fahrten in entlegene Gebiete eingesetzt.

Der ZIS-110B, 1947

Ab Ende der 1950er Jahre ersetzten die im Lichatschow-Werk hergestellten ZIL-Wagen die ZIS-Wagen in der Kreml-Garage. Die Sammlung des Museums umfasst mehrere Modelle, die zu verschiedenen Zeiten von Nikita Chruschtschow, Leonid Breschnew, Juri Andropow, Michail Gorbatschow und Boris Jelzin als Dienstwagen genutzt wurden. Im Museum sind auch mehrere Vertreter der Mercedes-Benz-Familie zu sehen, auf die die Kreml-Garage seit Mitte der 1990er Jahre umgestellt hat. Es gibt auch einen Mercedes-Benz S500 Pullman Guard, der das persönliche Auto von Wladimir Putin war.

Mercedes-Benz S500 Pullman Guard

Der zentrale Platz in der Haupthalle des Museums wird von einem Prototyp des einheimischen Aurus aus dem Jahr 2014 eingenommen. Und vor dem Eingang der Ausstellung ist die gepanzerte Aurus-Senat-Limousine zu sehen, die bei der Zeremonie zum Amtsantritt von Wladimir Putin als Präsident der Russischen Föderation am 7. Mai 2018 zu sehen war.

Aurus-Senat-Limousine und Motorräder der präsidialen Autokolonne

Alexej Karelski