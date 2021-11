Die Costa del Sol: Sonne, Kultur und internationales Flair

Seit 20 Jahren wohne ich in Marbella an der traumhaften Costa del Sol und habe mich vor 17 Jahren mit meinem Immobilienbüro selbstständig gemacht. Unter der südspanischen Sonne habe ich meinen Sohn großgezogen. Ihm geht es hier sehr gut und er wuchs mit drei Sprachen auf. Er war hier auf der Deutschen Schule und hat danach in Deutschland studiert. Nach dem Studium ist er zurückgekehrt und hat seine Freundin gleich mitgebracht, eine Deutschrussin. Meine Schwiegertochter ist eine wunderbare Frau und ich habe sie gleich in mein Herz geschlossen, auch weil sie sehr familiär ist. Sie unterstützt mich in meiner Arbeit und kümmert sich um meine deutschen und russischen Kunden. Ich kann ihre Hilfe gut gebrauchen, denn in Marbella und Umgebung leben sehr viele Deutsche und Russen, die das internationale Leben hier genießen. Viele von ihnen leisten sich an der Costa del Sol eine Villa oder ein Apartment als Zweitwohnsitz. Schließlich gibt es hier 300 Sonnentage im Jahr sowie eine gute Infrastruktur für Ausländer, wie etwa internationale Schulen, in denen auf Spanisch, Englisch oder auch auf Russisch von der Grundschule bis zum Abitur unterrichtet wird.

Mit dem Flieger direkt aus Moskau in die Sonne

Von Moskau gibt es sogar eine direkte Flugverbindung nach Málaga. Und in nur 45 Minuten ist man mit dem Taxi in Marbella. An der Costa del Sol wohnen viele Prominente, die Sie hin und wieder am bekannten Yachthafen Puerto Banús treffen. Mit seinen vielen Bars, Restaurants und Designerläden ist das Gebiet rund um den Hafen ein internationaler Anziehungspunkt für Touristen und Einheimische.

Die Region ist für ihre gesunde Mittelmeerküche mit ihren bekannten Tapas und die gastfreundlichen und weltoffenen Menschen bekannt. Andalusien ist auch die Heimat des weltberühmten Flamencos, der hier in vielen Restaurants getanzt wird. Das alles kann man mit einem Blick auf das Meer genießen. Ganz ehrlich, was will man mehr?

Wie Sie sehen, gibt es an der Costa del Sol und im bekannten Marbella mit seinem grünen Hinterland wirklich viel zu erleben.

Ich hoffe, Ihnen meine neue Heimat bald mal persönlich vorstellen zu können.

