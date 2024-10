Der heilige Krieg des Apti Alaudinow

Der Tschetschene Apti Alaudinow ist eines der Sprachrohre der „militärischen Sonderoperation“. (Foto: Sergej Bobylew/RIA Novosti)

Bewahrt die Ruhe, greift zum Popcorn und schaut genüsslich dabei zu, wie unsere Jungs den Gegner vernichten.

Wir sind 2022 zur SWO gestoßen, im Wissen, dass es sich um einen heiligen Krieg handelt. Vom ersten Tag der SWO an war „Achmat“ eine der bestausgerüsteten Einheiten. Ich kann heute sagen, dass Ramsan Achmatowitsch Kadyrow für unsere Einheit aus dem Kadyrow-Fonds Dutzende Milliarden Rubel ausgegeben hat.

Für Tschetschenen war es schon immer die größte Schande, sich zu ergeben. Das ist eine solche Schande, die überhaupt mit nichts getilgt werden kann, außer mit dem eigenen Blut. Und nun bitten Leute, die ich nicht als Männer bezeichnen kann, ihre Angehörigen, sie da rauszuholen. Mehr noch, derjenige, der sie rausholen soll, bin ich. Frage: Wie verblendet müsst ihr, die ihr euch freiwillig in Gefangenschaft begeben habt, eigentlich sein, dass ihr meint, ich würde intervenieren, bitten oder sonst irgendetwas unternehmen, um euch rauszuholen. Dabei habe ich keinerlei Achtung vor euch. Ich finde nicht, dass ihr überhaupt verdient habt, am Leben zu bleiben. Mich erstaunt, wie ihr weiterleben wollt, nachdem ihr die Pfoten gehoben und euch wie Mädchen ergeben habt. Wie wollt ihr euren Angehörigen, euren Kindern und Enkeln in die Augen schauen? Sogar jetzt noch, in der Gefangenschaft, könnt ihr einen Nagel oder Kugelschreiber zur Hand nehmen und euch auf jemanden stürzen, um getötet zu werden. Dann würdet ihr zumindest euren Weg als Männer beenden.

Wenn man mich fragt, dann sage ich den Ukrainern: Ihr könnt sie behalten. Wir brauchen sie nicht.

Ich weiß, dass man jetzt über mich herziehen wird. Man wird diverse Märchen und Geschichten über mich erzählen. Weil ich nämlich unseren Feinden ein Dorn im Auge bin. Weil wir euch tatsächlich stoppen, euch vernichten können, was wir auch tun. Und das Wichtigste: Wir kämpfen bis zum Schluss, keiner will nachlassen, keiner will aufgeben. Wir werden bis zum Ende durchhalten, bis wir einen Schlussstrich unter all das gezogen haben. So und nicht anders wird es kommen.

Wir führen einen heiligen Krieg. Wir werden diesen Krieg gewinnen, gerade weil er ein heiliger Krieg ist. Für gottgewollte Werte. Wir kämpfen gegen Truppen, die unter der LGBT*-Flagge zu Felde ziehen. Das sind die Truppen des Antichristen. Unsere Truppen stehen auf der entgegengesetzten Seite.

Ein satanischer Plan zur Zerstörung Russlands hat die SWO ausgelöst. Wir kämpfen nicht gegen die Ukraine, sondern gegen die Nato-Allianz.

Ich war in meinem ganzen Leben nie ein Verräter und würde für kein Geld dieser Welt Ramsan Achmatowitsch Kadyrow den Rücken zukehren.

Einige Schwule, LGBT-Leute, haben angefangen, die Situation anzuheizen. Da wird behauptet, „Achmat“ sei davongelaufen. Zur Freude derer, die es gut mit uns meinen, und um diesen Schwulen einen Strich durch die Rechnung zu machen, kann ich mitteilen: Wo „Achmat“ ist, da wird nicht zurückgewichen und da kommt der Feind nicht durch.

Wenn eure Kinder, 18-Jährige, schon beim Verteidigungsministerium sind, dann dienen sie. Und dann haben sie ihr Vaterland zu verteidigen, auch wenn der Gegner es angreift und sich auf unserem Territorium befindet. Mir kommt überhaupt eine Frage an euch in den Sinn: Was hat das Land denn von euch und euren Kindern? Ich kann mich nur wundern über die vielen Fragen aus diesem Anlass. Wie ist das möglich?

Stellt 18-jährige Wehrdienstleistende – Männer – nicht als Kinder hin, denen wir den Nuckel geben und sie schlafen schicken müssen. Das ist genauso ein Vaterlandsverteidiger wie wir, das muss ihm bewusst sein. Darauf gehört er vorbereitet. Nicht vorbereitet werden darf er darauf, dass er nirgends auftauchen und an nichts teilnehmen soll, sondern nur einberufen wird, kostenlos das Brot des Staates isst und die Kleidung trägt, die ihm der Staat stellt, und dann nach Hause geht und erzählt, dass er gedient hat.

Keiner stirbt, wenn das nicht Vorsehung ist. Aber wenn du stirbst, indem du dein Vaterland beschützt und deinen Glauben an Gott, dann kommst du ins Paradies. Und was kann besser für einen Menschen sein als das Paradies auf den Pfaden des Schöpfers?

Die haben unseren Kampfgeist unterschätzt und nicht bedacht, dass Gott Russland liebt, wie ich zu sagen pflege. Jetzt ist es unsere Aufgabe, dass der Gegner, der seine letzten Ressourcen in den Kampf geworfen hat, scheitert. Wir müssen alles tun, dass die militärische Sonderoperation damit endet, denn die Ressourcen des Gegners sind nahezu erschöpft.

An der Front, gelobt sei der Allmächtige, läuft für uns alles gut.

Übersetzung: Tino Künzel

* Die „internationale LGBT-Bewegung“ ist in Russland als extremistisch eingestuft und verboten.