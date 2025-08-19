Beim Treffen mit Trump sah Putin absolut zufrieden aus. (Foto: screenshot)

Die Russen, die sich zum Gipfel in Alaska äußern, lassen sich grob in drei ungleiche Gruppen einteilen. Die „Mitte“ wartet einfach auf die Entwicklung der Ereignisse, ohne zu versuchen, tief in die Natur der Dinge einzudringen. Die „Ränder“ hingegen sind bereit, ihre eigene Erklärung für das Geschehen anzubieten. So herrscht in liberalen Quellen die Meinung vor, dass das Treffen in Alaska ein fast bedingungsloser Sieg des russischen Staatschefs ist.

Erstens kann der russische Präsident trotz des vom Internationalen Strafgerichtshof ausgestellten Haftbefehls in ein führendes Land des Westens reisen. Der Haftbefehl des IStGH gilt nicht für die USA. Zweitens schließt das Format des Treffens die Ukraine aus den Gesprächen über die umkämpften Gebiete aus und ist ein Beispiel für die Weltanschauung, bei der nur die Mächtigen über das Schicksal der Welt entscheiden, während sich die anderen mit der Rolle von Satelliten und Objekten der Gewaltanwendung begnügen müssen. Und drittens ist Friedensstifter Trump zeitlich begrenzt (wegen den Zwischenwahlen 2026), während Putin nicht unter Zeitdruck steht. Diese Thesen sind den Lesern der deutschsprachigen Publikationen bekannt.

Weitaus interessanter ist die Reaktion der sogenannten Frontberichter. Sie lehnen die Idee eines Gebietsaustauschs ab. Das Argument ist einfach und stimmt fast wortwörtlich mit dem überein, was Kiew sagt, nur mit umgekehrtem Vorzeichen: „Der Status dieser Gebiete ist in der Verfassung verankert, sie dürfen nicht abgetreten werden.“ Gleichzeitig kommen von der „patriotischen Seite“ nicht weniger ernsthafte Vorwürfe hinsichtlich des Formats des Treffens. „Ehrlich gesagt, kann man sich kaum eine größere Demütigung vorstellen als ein Treffen in Alaska. Das Treffen findet nicht auf neutralem Boden statt, sondern in den USA, aber nicht in der Hauptstadt, sondern in einer abgelegenen Gegend, wo Hinterwäldler mit Bären leben. Und das ausgerechnet an Orten, die einst uns gehörten, die wir dann aber billig verschenkt haben und über die wir uns bis heute in der Massenkultur komplex Gedanken machen.“ Eine solche Einschätzung findet sich in Variationen auch in verschiedenen Telegram-Kanälen.

Igor Beresin