Das Leben nach der Fakultät für Journalistik

Ein so begehrter Abschluss in Journalismus ist für die Karriere nur die halbe Miete.

(Foto: Maria Pawdina/SPbGU)

Journalisten verwenden gerne Daten als Grundlage für das Schreiben eines Artikels. Ein solcher Anlass ist der 19. November. 1000 Tage sind seit dem Beginn der groß angelegten Militäreinsätze in der Ukraine vergangen. Es ist schwer zu sagen, wer von diesem Ereignis nicht betroffen ist. Wenn man Absolvent der Fakultät für Journalistik ist, weiß man darüber besser Bescheid, als die meisten anderen.

In Russland sind 85 Medien als ausländische Agenten eingestuft worden. Von den 83 Personen mit einem Status als ausländischer Agent sind 34 Journalisten oder Blogger. Die russischen Behörden können jedoch einen Bürger nicht einfach als ausländischen Agenten einstufen. Sie können ihn mit einem Medienunternehmen gleichsetzen, das den Titel eines ausländischen Agenten trägt. Bis heute stehen weitere 377 Personen auf dieser Liste. Das Justizministerium füllt die Listen traditionell freitags auf. Hinzu kommt die sehr begrenzte finanzielle Kapazität vieler Medien (dies gilt nicht für die großzügig mit Haushaltsmitteln ausgestatteten Fernsehsender). Eine journalistische Karriere im heutigen Russland ist, gelinde gesagt, eine Herausforderung. Vier Journalismus-Studentinnen aus St. Petersburg erzählten der MDZ von ihren Frustrationen, Inspirationen und Hoffnungen.

Regina, 21

Ich wollte seit meiner Kindheit Journalistin werden. Ich habe mich immer mehr zu akuten sozialen Themen und Problemen hingezogen gefühlt. Allerdings habe ich damals nicht darüber nachgedacht, wie stark das mit der Politik verbunden ist. Aber als ich mich in meinem ersten Jahr befand, begann die „Sonderoperation“.

Damals war ich etwas überrascht, dass praktisch keiner der Lehrer an der Fakultät für Journalistik dieses Thema in irgendeiner Weise ansprach. Wir hatten in unserem ersten Jahr Fächer wie Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen. Dann kamen die Einschränkungen. Aber ich denke, Einschränkungen hat es immer gegeben und wird es immer geben. Wenn man in den Journalismus in Russland einsteigt, muss man darauf vorbereitet sein. Jetzt arbeite ich in der Redaktion eines staatlichen Medienunternehmens. Am Anfang war ich euphorisch: Man vertraut mir, sie nehmen meine Geschichten auf, mein Name ist da, meine Stimme ist da. Aber dann merkte ich, dass das Format für mich ziemlich langweilig ist: Man kann nicht viel nach rechts und nicht viel nach links gehen, und es ist schwierig, sich in irgendeiner Weise auszudrücken. Am ärgerlichsten ist es, wenn sie vor der Obrigkeit herumhampeln. Bisher habe ich noch keine klare Vorstellung davon, bei welcher Art Medium ich arbeiten möchte. Ich bin immer noch auf der Suche nach etwas, das mich wirklich bewegen wird.

Maria, 21

Wie die meisten Schulabsolventen, die von der Fakultät für Journalistik träumen, mochte ich Literatur und Schreiben. Natürlich war ich auch an sozialen Themen interessiert. Aber ich fühlte mich mehr zum Beruf selbst hingezogen.

Man kann nicht sagen, dass alles, was in den letzten Jahren passiert ist, keine Auswirkungen auf den Journalismus hat. Aber was mich betrifft, so wollte ich schon immer über Kultur oder Reisen schreiben. Ich hatte nie den starken Wunsch, viel mit Politik zu tun zu haben. Ich weiß, dass meine Kollegen vor allem als Berichterstatter arbeiten. Sie sind davon viel stärker betroffen als ich. Ich nehme eine neutralere Haltung ein, ich sehe also die anderen Aspekte, die Vorzüge. In Zeiten der Pandemie und später wegen der „Sonderoperation“ wurden die Grenzen geschlossen. Das ist schlecht, aber gleichzeitig begannen die Russen, ihr Land zu entdecken, zum Beispiel den Baikalsee und den Altai. Und ich habe darüber geschrieben, dass das eine positive Tatsache ist. Ich habe vor, weiterhin Journalismus zu machen. Es besteht ein Bedarf an Spezialisten. Viele Journalisten sind ausgewandert, und es sind grob gesagt Arbeitsplätze frei geworden.

Darja, 21

Ich habe mit dem Journalismus begonnen, als ich noch zur Schule ging. Damals hatte ich sehr gute Mentoren, unter deren Anleitung wir Nachrichten gedreht haben. Ich wusste also, was das für eine Tätigkeit ist. Im Gegensatz zu vielen meiner Mitstudierenden hatte ich keine rosigen Erwartungen an den kreativen Beruf und an die Tatsache, dass meine Meinung sofort für alle sehr wichtig sein würde.

Am Anfang war es ziemlich locker. Ich war sogar überrascht davon. Und dann änderte sich alles im Handumdrehen. In meinem ersten Studienjahr wurden die Listen mit den Praktikumsstellen lange Zeit nicht veröffentlicht: Alle warteten ab, ob die Medien, die Praktikanten aufnahmen, zu ausländischen Agenten erklärt würden. Am Ende standen auf der Liste Kultureinrichtungen, die Universität selbst und das Brauereimagazin „Real Brew“. Vieles hat sich geändert. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen, die ich in der Schule und in meinem ersten Studienjahr bewundert habe, zu einer Art unangenehmer Charakter geworden sind. Ich kann wahrscheinlich nicht einen einzigen Journalisten nennen, den ich vor dem Krieg mochte und im gleichen Maße immer noch mag. Das ist ziemlich bedauerlich. Was die Arbeit in meinem Fachgebiet angeht: Wenn ich die Möglichkeit hätte, irgendwo zum Beispiel über Musik zu schreiben, würde ich wahrscheinlich dorthin gehen. Aber diese Art der Medien scheint im Sterben zu liegen. Alle wechseln zu Youtube, Telegram, und es ist ein bisschen schwierig, ein traditionelles Medium aufrechtzuerhalten.

Valeria, 21

Im Jahr 2022 bekam ich einen großen Schreck. Ich sah, wie Medien geschlossen wurden, in denen ich selbst arbeiten wollte. Als ich zur Universität ging, dachte ich daran, über Politik zu schreiben, ohne mir Sorgen machen zu müssen, irgendwo etwas Unnötiges zu sagen. Und dann sah ich, wie sich der Beruf, den ich ergriffen hatte, veränderte. In diesem Moment schien die Wahl einfach zu sein: Entweder würde ich überhaupt keinen Journalismus mehr machen, oder ich müsste in die Propaganda gehen. Mir wurde klar, dass ich nicht in die Propaganda einsteigen wollte. Aber meinen Beruf aufzugeben, kam für mich auch nicht in Frage. Ich dachte daran, auszuwandern. Aber auch diese Perspektive schien mir problematisch und letztendlich habe ich die Entscheidung einfach auf die Zukunft verschoben.

Seit meinem dritten Studienjahr an der Fakultät füt Journalistik war ich auf der Suche nach Beschäftigungsmöglichkeiten. Jetzt bin ich für ein Projekt eingestellt worden, das ist mein erster Job. Eine Wirtschaftszeitung über Finanzen in Kasachstan. Obwohl ich immer noch davon träume, über Politik und soziale Themen zu schreiben. Vielleicht ist es ein Kindheitstraum, die Welt zum Besseren zu verändern, ein ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit. Viele Probleme lassen sich ohne Medienpräsenz einfach nicht lösen. Wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen würde, bevor ich eingestiegen bin, würde ich wohl immer noch in den Journalismus gehen. Ich möchte nach wie vor das tun, was mir Spaß macht. Also werde ich nach Möglichkeiten suchen, das zu tun.

Aufgeschrieben von Igor Beresin