Autos Marke Copyshop

Im Lada X-Cross 5 steckt der FAW Bestune T77. (Foto: Telegram/maximkadakov)

Ein neues Auto auf den Markt zu bringen, kann Jahre dauern. Die Kunst liegt dabei vor allem in der Balance von Innovation und Tradition. Der Wiedererkennungswert einer Marke, ihr Gesicht, ihre DNA sollen unbedingt gewahrt werden, um neue Käufer anzusprechen, ohne dabei Stammkunden zu verprellen. Bloß nicht beliebig sein. Letztlich ist das eine Frage der Daseinsberechtigung: Wozu braucht es ein neues Auto, wenn es sich nicht von hundert weiteren unterscheidet?

Aber der sogenannte Markenauftritt ist das eine, wirtschaftliche Realitäten sind das andere. Und so weisen viele Autos eine große Ähnlichkeit auf. Doch selten hat es jemand damit so auf die Spitze getrieben, wie es die russische Industrie gerade tut. Sie pfeift auf jegliche „Identität“ und verkauft einfach chinesische Wagen unter eigenem Namen.

Ein Lada made in China

Neuestes Beispiel für diese sehr spezielle Form der Modellpolitik ist der X-Cross 5 von Lada. Der SUV ist seit Mitte Juni das erste Fahrzeug, das im früheren Nissan-Werk in St. Petersburg produziert wird. Dort standen die Bänder ab März 2022 still. Ende des vergangenen Jahres hat der Staatsbetrieb NAMI, ein wissenschaftliches Institut auf dem Gebiet des Automobilbaus und Mehrheitseigner des Lada-Herstellers Awtowas, die Fabrik zum symbolischen Preis von einem Euro erworben. Nissan besitzt ein auf sechs Jahre befristetes Rückkaufrecht.

Die Serienfertigung des X-Cross hat publikumswirksam während des St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums begonnen. Wobei „Fertigung“ ein großes Wort ist. Tatsächlich werden zumindest vorerst lediglich die aus China gelieferten Zubehörteile montiert. Denn beim X-Cross handelt es sich um einen Zwilling des chinesischen FAW Bestune T77. Äußerlich wurden ihm nur ein neuer Name und das Lada-Logo am Kühlergrill verpasst. Auch innen sind die beiden Autos fast identisch.









Der Moskwitsch 3 ist eigentlich ein JAC JS4. (Foto: Telegram/Sobyanin)

Der Evolute i-Jet entspricht dem Dongfeng Seres SF5. (Foto: Telegram/maximkadakov)

Der Evolute i-Joy basiert auf dem Dongfeng Fengon E3. (Foto: Evolute)









Das Original zum Evolute i-Sky ist der Dongfeng Forthing Thunder. (Foto: Evolute)









Für den Moskwitsch 6 stand der JAC Sehol A5 plus Pate. (Foto: Moskwitsch) Russische Autos der Marken Moskwitsch und Evolute und ihre chinesischen Vorbilder

Geklont wird auch in Moskau und Lipezk

Modelle zu übernehmen, die im Nachbarland schon längst auf dem Markt sind, und sie gegebenenfalls minimal zu modifizieren, ist für russische Hersteller ein Ausweg, um in Zeiten von Sanktionen überhaupt handlungsfähig zu bleiben. Lada musste im Vorjahr sogar von seinem technisch relativ anspruchslosen Bestseller Granta eine abgespeckte Version („Classic22“) auf den Markt bringen. Seitdem hat sich die Lage etwas entspannt. Mit Anleihen aus China will man nun bei Awtowas Nischen abdecken, die aus eigener Entwicklung bisher gar nicht bedient werden konnten. Der X-Cross 5 sei auf jeden Fall das modernste Auto in der Geschichte von Lada, urteilte die Fachzeitschrift „Auto Motor und Sport“ neulich.

Anders als bei Lada in Togliatti, wo mit dem Granta, Vesta, Largus und Niva immerhin mehrheitlich Eigenes im Programm ist, wird bei Moskwitsch in Moskau ausschließlich auf China-Klone gesetzt. Als sich Renault im Frühjahr 2022 aus Russland zurückzog, sollten sich im Moskauer Werk der Franzosen alsbald wieder die Räder drehen. Dafür wurde die Sowjetmarke Moskwitsch an alter Stelle wiederbelebt und in China nach einer passenden Fertiglösung gesucht. Anfang März des laufenden Jahres kam der Mos­kwitsch 3 in den Handel, die russifizierte Version des SUV JAC JS4. Inzwischen steht bereits der Moskwitsch 6 in den Startlöchern, der in China JAC Sehol A5 plus heißt. Die Produktion solle in der zweiten Jahreshälfte beginnen, verlautbarte die Moskauer Stadtregierung.

Und dann wäre da noch Evolute. Unter der russischen Marke werden seit September 2022 in der Region Li­pezk Elektroautos mit chinesischem Stammbaum hergestellt. Die bisher erhältlichen i-Pro und i-Joy werden in nächster Zeit durch i-Jet, i-Sky und i-Van ergänzt. Im vergangenen Jahr schwang sich Evolute sofort zum Marktführer bei Elektroautos in Russland auf. Der Marktanteil von 23 Prozent wurde im ersten Quartal dieses Jahres weiter auf 26 Prozent gesteigert.

Tino Künzel

Nur noch „Ostwagen“ an der Spitze

Der Automarkt in Russland ist weiter auf Erholungskurs. Im Mai wurden nach Angaben des Branchendienstes Auto­stat 72.171 Neuwagen verkauft. Das bedeutet einen Zuwachs von mehr als 260 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Damals hatte der Markt seinen Tiefpunkt erreicht.

Der Aufwärtstrend ist allerdings kein Zurück zum langjährigen Normalzustand. Zum einen ist Russlands Autohandel noch weit von früheren Verkaufszahlen entfernt. So wurden etwa im Februar 2022 rund 114.000 Pkw neu zugelassen. Vor zehn Jahren, im Mai 2013, waren es sogar noch 230.000.

Zum anderen hat sich die Zusammensetzung des Marktes gravierend verändert. Nach dem Rückzug der renommiertesten ausländischen Hersteller sind in den Top 10 der absatzstärksten Marken keine „Westwagen“ mehr vertreten. Unangefochten an der Spitze weiterhin: Lada mit einem Marktanteil von gut 30 Prozent. Doch gleich sechs chinesische Marken unter den ersten zehn (Chery, Haval, Geely, Exeed, Omoda, Changan) kommen zusammen sogar auf gut 40 Prozent des Gesamtmarkts.

Weitere elf Prozent entfallen auf Kia, Hyundai und Toyota, bei allerdings stark rückläufiger Tendenz: Vor einem Jahr brachten es die drei Hersteller aus Südkorea und Japan noch auf 27,5 Prozent Marktanteil.