Automarken, Wohnungsbau, Flugziele: Zahlen zum Wirtschaftsjahr

In Moskau ist die Nachfrage nach Neubauwohnungen gesunken. (Foto: Tino Künzel)

14

Der russische Neuwagenmarkt speist sich nur noch aus 14 Automarken. Mit Lada, GAZ und UAZ sind drei davon russisch und weitere elf chinesisch: Haval, Chery, Geely, JAC, FAW, Dongfeng, Changan, Exeed, GAC, Foton und Omoda. 45 Marken haben Russland entweder ganz verlassen oder zumindest ihre Lieferungen eingestellt.

Nach Einschätzung des russischen Autohändlerverbands (ROAD) sind die Lagerbestände so gut wie aufgebraucht. Russlandweit hätten die Autohäuser noch 20.000 bis 30.000 Autos ausländischer Hersteller vorrätig. Marken wie Kia, Hyundai, Toyota, Renault oder Volkswagen, die lange zu den Top 10 in Russland gehört hatten, seien darunter aber kaum vertreten, heißt es beim Autohändlerverband. Es handele sich vor allem um teure chinesische Modelle.

66%

Zwei Drittel des im Bau befindlichen Wohnraums in Russland sind noch unverkauft. Das hat die Agentur Infoline-Analytika an Hand von offiziellen Zahlen ermittelt. Es handele sich um den höchsten Wert in der neueren Geschichte Russlands, sagte Michael Burmistrow, der Geschäftsführer von Infoline, der Zeitung RBK. In die Berechnung flossen sowohl Wohnungen ein, die bereits zum Kauf angeboten werden, als auch solche, die noch nicht auf dem Markt sind.

Die Entwicklung führen Experten auf eine geringere Nachfrage zurück und nennen als Gründe vor allem die Emigration zahlungskräftiger Käuferschichten und die allgemeine Zurückhaltung bei Großeinkäufen in unsicheren Zeiten. Als Folge sind die Preise zwar nicht gesunken, aber weniger stark gestiegen. Nach Angaben der Immobiliengesellschaft Metrium lag die Teuerungsrate in Moskau in diesem Jahr bei 7,7 Prozent und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr (20%) deutlich abgeschwächt.

32

Der russische Verband der Reiseveranstalter (ATOR) hat Anfang Dezember eine Übersicht der Länder veröffentlicht, in die Direktflüge aus Russland verfügbar sind. Die Liste enthält 32 Länder. In Europa beschränkt sich die Auswahl auf Serbien und Belarus. Mit der Türkei, Armenien und Aserbaidschan sind drei Länder aufgeführt, die an der Schwelle zwischen Europa und Asien liegen. Sie werden derzeit bevorzugt zum Umsteigen genutzt, wenn es mit dem Flugzeug aus Russland in die EU gehen soll, was auf direktem Wege nicht möglich ist.

Der überwiegende Teil der Direktflugziele befindet sich in Asien. Dazu kommen einige wenige Länder in Süd- und Mittelamerika (Venezuela, Kuba) und Afrika (Ägypten, Algerien, Äthiopien, Tunesien, Seychellen).

Auf seiner Webseite resümiert der Verband, 2022 sei schlechter als gewünscht ausgefallen, aber besser als befürchtet. Für das Gesamtjahr werde mit 16 Millionen Fluggästen auf den Auslandsrouten russischer Fluggesellschaften gerechnet und weiteren neun bis zwölf Millionen auf Flügen ausländischer Airlines von und nach Russland.

Zusammengestellt von Tino Künzel