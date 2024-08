Keine Baustelle kann heute ohne Migranten auskommen.

(Foto: Artur Nowosilzew/AGN Moskwa)

Terroranschläge als Signal für Migrationsbehörde

Es gibt wohl kaum jemanden, der das Thema Arbeitsmigraten in Russland ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaft betrachtet. Wenn das Wort „Migration“ in Verbindung mit dem Wort „Problem“ fällt, ist es oft nicht der Arbeitskräftemangel, auf den sich der Sprecher bezieht. Es liegt auf der Hand, dass sich viele Menschen in Russland unwohl fühlen, wenn Menschen einer anderen Kultur einfach in ihrer Nähe leben und arbeiten und sich nicht schnell genug an die neuen Bedingungen anpassen können, oder es nicht wollen.

Nach dem Terroranschlag in Moskau, der Geiselnahme durch Islamisten in einer Haftanstalt in Rostow und dem Angriff auf eine orthodoxe Kirche und Synagogen in Dagestan sind die Dinge eskaliert. Die Islamophobie erstreckt sich natürlich auch auf Arbeitsmigranten in Russland.

Niqab? Hidschab? Nichts von alledem?

Als Reaktion darauf schlugen Politiker eine Reihe von Initiativen vor. Im Mai sprachen sich russische Beamte einstimmig für ein Verbot des Niqabs aus, da dies „ein Faktor ist, der das Risiko von Extremismus erhöht“. Und Wladislaw Dawankow, Vorsitzender der Partei „Neue Leute“, schlug vor, auch den Hidschab zu verbieten. Aber diese Geschichte beeinträchtigt bereits ernsthaft die Interessen der russischen Muslime. Dawankows Vorschlag stieß in Tschetschenien auf wenig Begeisterung. Ramsan Kadyrow: „Wer meiner Tochter sagt, sie solle ihren Hidschab ablegen, den bringe ich sofort um.“

Gleichzeitig stieß die Ausweisung tadschikischer Bürger aus Russland auf große Resonanz. Tausende von Menschen warteten auf Flughäfen unter „unmenschlichen Bedingungen“ auf ihre Abschiebung, wie die tadschikische Seite betonte.

Unmittelbar nach den Ereignissen in Dagestan gab der Leiter des Untersuchungskomitees Alexander Bastrykin bekannt, dass seine Behörde etwa 30.000 Migranten, die die russische Staatsbürgerschaft angenommen, sich aber dem Wehrdienst entzogen hatten, „gefasst und in das Militärregister eingetragen“ habe. 10.000 von ihnen, so Bastrykin, befänden sich bereits „in der Zone der Sonderoperation“.

Keine Stellen für Migranten

Schließlich haben russische Regionen begonnen, Migranten Beschränkungen für die Arbeit in bestimmten Wirtschaftsbereichen aufzuerlegen. Ein aktuelles Beispiel: Am 7. August verbot der Gouverneur der Region Krasnojarsk Ausländern die Arbeit in Taxis und im Einzelhandel mit Alkohol und Tabakwaren ab März 2025. In anderen Regionen sind weitere Branchen von dem Verbot betroffen. So wurde beispielsweise in der Region Amur Migranten die Erteilung von Patenten für die Arbeit in 27 Geschäftsbereichen untersagt. Mehr als ein Drittel der russischen Regionen hat ähnliche Beschränkungen eingeführt. Zu diesen Regionen könnte sich Tatarstan gesellen. Lokale Unternehmer erhalten Briefe von der Regierung der Republik, in denen sie um Rückmeldung gebeten werden, da die Behörden ein Verbot der Beschäftigung von Ausländern in Erwägung ziehen.

Es ist schwer zu beurteilen, inwieweit all diese Maßnahmen die terroristische Bedrohung verringerten und ob sie sich überhaupt auf die Sicherheit ausgewirkt haben. Wenn das Ziel jedoch einfach darin bestand, den Zustrom von Arbeitsmigranten zu verringern, so scheint dies gelungen zu sein. Am 5. August meldete das tadschikische Ministerium für Arbeit, Migration und Beschäftigung einen Rückgang der Migration nach Russland in der ersten Hälfte dieses Jahres. Nach Angaben des Ministeriums verließen 392 800 Arbeitsmigranten ihr Land, das sind 16 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres (467.300). Außerdem ging die männliche Arbeitsmigranten in Russland stärker zurück als die weibliche (Senkung um 17 Prozent bzw. um 12 Prozent).

Die Statistiken weichen stark voneinander ab

Diese Zahlen weichen jedoch stark von den Statistiken des russischen Innenministeriums ab. Nach dessen Angaben sind in der ersten Hälfte des Jahres 2023 rund 1.280.900 tadschikische Staatsangehörige eingereist. Von diesen gaben 963.500 als Zweck ihrer Einreise Arbeit an. Damit sind die Daten der tadschikischen Behörde halb so hoch wie die des russischen Ministeriums.

Die russischen Statistiken für die vorangegangenen Jahre geben auch einen Hinweis auf den Umfang der legalen Migration. Im Jahr 2022 wurden 21,4 Prozent für die als Migranten registrierten tadschikischen Staatsbürger Patente (Arbeitserlaubnisse für bestimmte Tätigkeit – Anm. d. Red.) ausgestellt, während diese Zahl im Jahr 2023 auf 42,3 Prozent anstieg.

Nach Angaben der Weltbank erhielt Tadschikistan im vergangenen Jahr eine Rekordsumme an Überweisungen aus dem Ausland: 5,7 Milliarden Dollar. Das ist fast die Hälfte des BIP des Landes. Es ist auch klar, woher die Überweisungen vorwiegend kamen. 98,5 Prozent der Arbeitsmigranten aus dem Land gehen nach Russland. Sie haben heute einfach keine anderen Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Es zeigt sich also, dass Russland durch die Aufnahme von Arbeitsmigranten zur Erhaltung von Frieden und Stabilität in einem Nachbarland beiträgt. Bei der Abwehr terroristischer Bedrohungen lohnt es sich nicht, vor der Haustür einen Nährboden für Spannungen zu schaffen.

Igor Beresin