Ätsch, Amerika

Welt(raum)sensation: „Wysow“ wurde teilweise im All gedreht. (Foto: Filmplakat)

Irgendwie tröstlich, dass es manchmal auch einfach nur um Film geht, wenn es Russland wieder einmal allen zeigen will. „Wysow“ (Herausforderung) ist am 20. April in die russischen Kinos gekommen. Laut Kinopoisk.ru wurden an den Kassen bereits in der ersten Woche 1,2 Millionen Zuschauer gezählt. Allerdings war auch kein Filmstart dieses Jahres so beworben und mit so viel Spannung erwartet worden. Schließlich handelt es sich bei dem Weltraum-Drama um den ersten Spielfilm, dessen Macher für die Dreharbeiten selbst ins All geflogen sind. Im Herbst vergangenen Jahres verbrachten Hauptdarstellerin Julia Peressild und Regisseur Klim Schipenko zwölf Tage auf der ISS.

Die Handlung: Ein Kosmonaut (gespielt von einem echten Kosmonauten) wird während einer Weltraummission so krank, dass er nicht zur Erde zurückgeschickt werden kann. Eine Ärztin macht sich auf den Weg, um ihm das Leben zu retten.

Premiere hatte der 164-Minuten-Streifen am 12. April, dem Jahrestag von Gagarins Weltraumflug 1961, im Kremlpalast. Präsident Wladimir Putin dankte bei dieser Gelegenheit der anwesenden Filmcrew und sprach von einem „einzigartigen Ereignis für die Welt des Kinos“.

Nachdem „Wysow“ in den Kinos angelaufen war, berichtete der „Erste Kanal“ des Staatsfernsehens, der Film begeistere die Zuschauer. Auch einflussreiche westliche Medien könnten nicht umhin, das anzuerkennen. „Wir sind ein weiteres Mal dem gesamten Planeten voraus. Während sich Hollywood erst anschickt, hat Russland schon Nägel mit Köpfen gemacht.“ Die NASA hat einen ISS-Dreh für einen Blockbuster mit Tom Cruise angekündigt. Doch wie einst bei Gagarin sind die Russen den Amerikanern auch diesmal zuvorgekommen. Nur sei „Wysow“ streng genommen „gar kein Film“, schreibt das russische Magazin „Afischa“, sondern eine „Ausstellung nationaler Errungenschaften“.

Tino Künzel