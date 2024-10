Der Klassiker von Victor Pelewin wurde verfilmt. (Foto: Trailer Generation P)

Der Roman „Generation P“ ist ein besonderes Phänomen der zeitgenössischen russischen Literatur. Im postsowjetischen Russland gibt es gute und schlechte Schriftsteller. Es gibt populäre und nicht bedenkliche. Die Bücher einiger Autoren stehen in dichten Reihen in den Regalen der Geschäfte, während die Werke anderer heute aus dem Verkauf und aus den Bibliotheken herausgenommen werden. Und dann ist da noch Viktor Pelewin. Das ist ein Schriftsteller, den man mit niemandem vergleichen oder irgendeiner Gruppe zuordnen kann. Er ist einzigartig.

Zeitgeist und Weitsicht

Im Jahr des 25. Jubiläums seines vielleicht berühmtesten Romans „Generation P“ erschienen und erscheinen noch immer zahlreiche Berichte über den Verfasser und sein Buch. Die Autoren der meisten von ihnen weisen zu Recht darauf hin, wie treffend Pelewin „den Zeitgeist widerspiegelt“ und dass dieser Roman „das wichtigste russische Buch über die Zeit der 90er Jahre“ ist. Dem ist kaum zu widersprechen. Ebenso wie die Tatsache, dass Pelewins literarischer Postmodernismus sehr gut mit der postsowjetischen – und in vielerlei Hinsicht sehr postmodernen – Realität korreliert. Aber dieses Buch ist es wert, (wieder) gelesen zu werden, nicht nur um sich mit Nostalgie oder Entsetzen an eine vergangene Ära zu erinnern. Die Bilder, die untrennbar mit ihrer Zeit verbunden zu sein schienen, sind absolut modern.

Die erste Ausgabe des Romans „Generation P“, 1999 (Foto: yandex market)

Es ist noch nicht vorbei

Die Figuren und Situationen sind wiedererkennbar. Der Bandit Wowtschik Maloj, der hart über den Westen spricht („Sie halten uns dort nicht für Menschen, sondern für Scheiße und Tiere.“), beauftragt PR-Leute, ein Konzept für die russische Idee zu entwickeln. Als ob das heute passieren würde. Oder Tschetschenen, die Konflikte im Zentrum von Moskau mit Waffengewalt lösen. Und natürlich das Schicksal des Protagonisten Wladlen Tatarski, der seinen Tod in Form seines eigenen 3D-Bildes fand. Dasselbe geschah mit Maxim Fomin, einem Kriegsberichterstatter und Kämpfer, der das Pseudonym Wladlen Tatarski annahm. Er wurde durch die Explosion einer Bombe getötet, die in einer Büste versteckt war, die er geschenkt bekommen hatte. Wer ist Pelewin demnach, wenn nicht ein Prophet? Oder die in „Generation P“ beschriebene Ära dauert noch an.

Igor Beresin