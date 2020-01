Sie sind ein bayerisches Unternehmen und in Russland tätig?

Dann laden wir Sie herzlich zur Zusammenarbeit an unserer Sonderbeilage „25 Jahre Bayern in Russland“ ein. Thema sind die bayerisch-russischen Wirtschaftsbeziehungen, also Ihre Tätigkeit und Erfolge in Russland.

Wichtige Informationen über die Beilage

Die Sonderbeilage erscheint in der Ausgabe 515 vom 27.02.2020

Der Umfang beträgt zwölf Seiten

Die offizielle Vorstellung findet im Rahmen der Veranstaltung „Industrie 4.0“ gemeinsam mit der Moskauer Industrie- und Handelskammer statt.

Sie haben die Möglichkeit, in der Sonderbeilage eine Werbeanzeige zu schalten oder in Form eines Artikels über Ihre Firma zu berichten.

Warum ist die Sonderbeilage attraktiv?

Steigern Sie Ihren Bekanntheitsgrad auf dem russischen Markt

Erreichen Sie neue Kunden aus der russischen und deutschen Geschäftswelt

Finden Sie neue Partnerschaften

Entdecken Sie neue Kooperationsmöglichkeiten

Die Sonderbeilage (25000 Exemplare) wird u.a. verbreitet durch

Flüge der Aeroflot in den deutschsprachigen Raum und auf den internationalen Flughäfen Scheremetjewo und Wnukowo

Auslage auf wirtschaftsnahen Veranstaltungen, z.B. der Moskauer IHK sowie der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer (über 900 Unternehmer)

Deutsche Botschaft Moskau

Deutsche Stiftungen in Moskau

Fünf-Sterne-Hotels in Moskau

Restaurants mit deutscher Küche

Bei Interesse kontaktieren Sie uns unter Tel. +7 (495) 531 68 87 (Durchwahl 148) oder per E-Mail marketing@martens.ru

