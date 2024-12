20 Jahre Ausblick auf einer Schiene

Die Einschienenbahn gegenüber dem Haupteingang des WDNCh (Foto: Sergej Kiseljow AGN Moskwa)

Die Strecke ist 4,7 Kilometer lang. Am besten steigen Sie an der Station „Ulitsa Sergeja Eisenstejna“ ein. Das erste bemerkenswerte Gebäude entlang des Weges ist der WDNCh-Pavillon Nr. 70 „Moskau“, auch bekannt als „Montreal-Pavillon“. Er wurde ursprünglich in Kanada auf der Expo-67 als Pavillon der UdSSR errichtet. Er war ein großer Erfolg, sodass beschlossen wurde, den Pavillon in Moskau neu zu errichten.

Der Haupteingang des WDNCh, ein Bogen, der von der Skulptur „Traktorfahrer und Kolchosbäuerin“ gekrönt wird, erwartet Sie weiter auf dem Weg. Von hier aus sieht man auch die Hauptallee des Ausstellungsgeländes, die Turmspitze des Zentralpavillons und die Kuppel des Kosmos-Pavillons. Die nächste interessante Ansicht ist das Riesenrad „Sonne von Moskau“.

Und als Nächstes hat man einen idyllischen Blick auf den Ostankino Teich, die Kirche der Lebensspendenden Dreifaltigkeit aus dem Ende des 17. Jahrhunderts und die klassizistischen Türmchen des Eingangs zum Schloss Ostankino.

Auf dem Rückweg können Sie den Ostankino-Fernsehturm sehen. Aus der Nähe sieht man, dass der 540 Meter hohe Turm mit seiner kegelförmigen Basis mit den Reflektoren einer Rakete sehr ähnlich ist. Dann fährt die Einschienenbahn zum Denkmal „Eroberer des Weltraums“ – eine prächtige Verkörperung einer aufsteigenden Rakete –, passiert das riesige gläserne Hotel „Cosmos“ und beendet ihre Route hinter der berühmten Skulptur „Arbeiter und Kolchosbäuerin“ von Wera Muchina.

Von Alexej Karelski