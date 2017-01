Schwakat Mirsijojew: Usbekistans „alter Vater“ mit neuem Image

Das Land hing wohl noch in einer verlängerten Wahlkampf-Afterparty des Neu-Präsidenten Mirsijojew fest, als dieser am 22. Dezember ein negativ überraschendes Dekret erließ. Dieses macht die zwei Wochen vorher angekündigte Visaliberalisierung zunichte. Ursprünglich sollte den Bürgern von zusätzlich 15 Staaten, darunter viele europäische, ab April 2017 eine 30-tägige visafreie Einreise ermöglicht werden. Nun soll diese Regelung erst ab 2021 gelten – falls nicht wieder kurz vorher per Dekret alles anders wird.

Noch weiter zuvor, im September, als er noch Interimspräsident war, betonte Mirsijojew, dass er den Weg seines Vorgängers Islam Karimow fortsetzen wolle. Karimow starb am 2. September. Seit 1989 leitete Karimow, auch „Vater der Nation“ genannt, Usbekistans höchste Geschäfte. Mit 27 Jahren Regierungszeit war er somit der dienstälteste unter den Staatschefs des postsowjetischen Raums. Nun wurde Mirsijojew sein Nachfolger, erst vorübergehend, dann als offizieller Staatschef. Davor war er 13 Jahre Premierminister Usbekistans.

Damals stand er noch im Schatten seines Vorgängers. „Karimow duldete niemanden neben sich“, erläutert Daniil Kislow, Chefredakteur des bekannten regierungskritischen Onlineportals Ferghana.ru mit Sitz in Moskau. „Ich sehe Mirsijojew als einen sehr pragmatischen Typen, der wirtschaftlich einiges verändern kann“, so Kislow weiter. „Eine nachhaltige politische Öffnung ist jedoch sehr unwahrscheinlich“. Mirsijojews erste Schritte im höchsten Amt setzten dann vor allem positive Zeichen: Medienliberalisierung, Bürgerdialog und Zeichen der Öffnung an die zentralasiatischen Nachbarn.

Probezeit bestanden: Neues Image

Damit überstand er seine „Probezeit“ mit Bravour: Zu Jahresbeginn waren unter anderem die bis dato gesperrten Webseiten von nationaler Opposition, Menschenrechtsorganisationen sowie Medien wie BBC Usbekistan und Ferghana.ru wieder aufrufbar. Zudem versprach er eine Direktwahl der bisher per Dekret bestimmten sogenannten Hokims, der Gouverneure der untergeordneten Gebiete.

Die medienwirksame Einrichtung eines Bürgerbüros fand massive Resonanz: Über 70 000 Anfragen erhielt die neue Behörde innerhalb von drei Monaten, beispielsweise zu Korruptionsfällen oder Forderungen nach Gehaltserhöhungen. Kritiker bezeichnen diesen Aktionismus als pure Wahl-PR: „Natürlich klingt das gut. Jedoch verstehe ich nicht, wie das in einem Umfeld funktionieren soll, in dem es keinen politischen Wettbewerb oder Redefreiheit gibt“, kritisiert der politische Analytiker Rafael Sattarow von EurasiaNet.org. Aber die Euphorie des neuen starken Mannes in Usbekistan ist groß: Knapp 80 000 Facebook-Follower hat Mirsijojew schon – Tendenz steigend. So viel virtuelle Popularität erreicht kaum ein anderer usbekischer Politiker.

Beziehung zu Russland: Stabilität

In Bezug auf Russland stehen derweil, wenig überraschend, alle Zeichen auf Stabilität und Kontinuität. „Mit Mirsijojew gewinnen der Kreml und Putin einen treuen Verbündeten“, erklärt Kislow. Von einem Szenario wie in der Ukraine 2013 sei es weit entfernt. „Usbekistan wird seine Friedenspolitik fortsetzen“, verkündete der neue Staatschef beim Amtsantritt. Auch Turonbek Kosokow, usbekischer Journalist mit Wohnsitz in Deutschland, erwartet keine Risse im Verhältnis zu Moskau: „Es wurden schon vor Mirsijojews Wahl gute Beziehungen gepflegt. Das wird so bleiben.“

Zentralasien: Ende einer politischen Eiszeit?

An Usbekistans zentralasiatische Nachbarn sendet Mirsijojew viele positive Zeichen. Mit Tadschikistan ist eine Vereinbarung zur Wiederaufnahme des Flugverkehrs zwischen Taschkent und Duschanbe ab Januar 2017 erreicht worden, nachdem es seit 1992 keine Direktverbindungen zwischen den Hauptstädten gab. Den kasachischen Präsidenten Nursultan Nasarbajew rief Mirsijojew persönlich an, um zum 25. Jubiläum der Unabhängigkeit Kasachstans zu gratulieren und gleichzeitig neue Kooperationen zu besprechen.

Eine usbekische Delegation reiste nach Kirgistan, um Grenzkonflikte wie im Ferghanatal zu lösen. Der kirgisische Präsident Almasbek Atambajew besuchte Usbekistan am 24. Dezember. Für 2017 sind laut Staatschef Gurbanguly Berdimuchammedow auch neue Brücken über den Amudarija nach Turkmenistan geplant.

„Die Anfangseuphorie war ja deutlich zu spüren und sie war auch bei mir da. Jedoch bleibt mit kritischer Haltung abzuwarten, was wirklich geschieht“, sagt die deutsche Journalistin Edda Schlager, die seit über zehn Jahren in Zentral­asien lebt und arbeitet. „Mirsijojew war bereits in der Regierung von Karimow aktiv. Er hat diesen Polizei- und Kontrollstaat mit aufgebaut“, erinnert Schlager skeptisch.

Von Christopher Braemer

Kommentare

Kommentare