Mit vier Pfoten im Schnee: Wo sich Moskaus Straßentiere verstecken

In dunklen Ecken der Metro-Stationen und im Untergeschoss älterer Wohnhäuser verbergen sich in den kalten Wintermonaten nicht nur obdachlose Menschen, sondern auch Zehntausende Vierbeiner. In über 20 Moskauer Tierheimen, städtischen wie privaten, leben mehr als 15 000 Tiere, ebenso viele werden jährlich eingefangen, aber nur bis zu ein Prozent von ihnen in Familien vermittelt. Die Dunkelziffer der echten Straßenstreuner ist mindestens genauso hoch, unterschiedlichen Statistiken zufolge aber eher sogar noch höher.

Keine Zufluchtsorte

Bei Frost droht den Vierbeinern, außer unliebsame Einwohner und sogenannte Hundejäger, die es sich zum Ziel setzen, alle Straßenhunde auszurotten, auch noch der Wintertod. Dabei sterben sie nicht durch Kälte oder fehlendes Fressen, das ist in einer Großstadt das geringere Problem. Die meisten Tiere versterben aus Schwäche, weil sie im Winter nirgendwo schlafen, ihre Kräfte nicht auftanken können.