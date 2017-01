Paket Jarowoj: Böses Karma?

Angespannt war die Atmosphäre im Zivilgericht in der vierten sowjetischen Straße am 9. Januar. Auf der Anklagebank sitzt Dmitri Ugai. Der Vorwurf: Missionarismus, durch die im Sommer 2016 verabschiedeten Jarowoi-Gesetze (siehe Info) untersagt. Ugai plädiert auf Unschuld. Doch alles der Reihe nach.

Wie es zur Verhandlung kam

Am 22. Oktober 2016, zwei Monate zuvor hockte Ugai noch auf der Jogamatte. Beim Festival „Wedalife“ im Loft Project Etaschi erzählte der 44-Jährige über die Verbindung von Joga und Philosophie. Dies dokumentiert eine Youtube-Aufnahme. Nach etwa 40 Minuten wird er grob von Polizisten abgeführt, eingesperrt mit üblichen Verbrechern. Ein Beamter vor die Wahl: Unterschreibt er das leere Papier, kommt er mit einer Geldstrafe davon. Wenn nicht, kommt er vor Gericht. Ugai entschied sich fürs Zweitere.

Religiöse oder gar propagandistische Inhalte seien keinesfalls Teil der Vorlesung gewesen, wie sein Anwalt Sergej Latyschewskij versichert. Dieser beklagte zudem vor allem den groben Umgang mit seinem Mandanten im Oktober.

War die Klage privat motiviert?

Im Gegenteil zum Anzeige erstattenden Nail Nasibulin war Latyschewskij laut eigener Aussage am 22. Oktober im Etaschi. So erstattete Nasibulin auch gegen Ugai auf Jarowoj-Grundlage Anzeige. Inspektor Arsen Magomedov vom beim 76. Polizeirevier nahm Protokoll. Das nennt Ugai ein Mitglied des Kulturzentrums Hare Krischna „Schri Tschaitanja Saraswat Match“. Laut Protokoll soll Ugai außerdem versucht haben, Waishnawismus-Lehren zu verbreiten und Teilnehmer der Vorlesung zum Vereinsbeitritt zu motivieren.

Nasibulins Verhalten war laut Latyschewskij persönlich motiviert, nachdem eine nahe stehende Person in die Fänge einer religiösen Sekte kam. Seitdem hetze Nasibulin sowohl in sozialen Medien, als auch bei Behörden gegen angebliche Sekten.

Info: Paket Jarowoj Das Mitte 2016 beschlossene Paket Jarowoj soll religiösem Extremismus und „missionarische Tätigkeit“ vorbeugen. Diesen definiert es weit: Neben registrierten Organisationen untersagt es die „missionarische“ Tätigkeit in geschlossenen Räumen. Das Gesetz ist dem Verfassungsartikel zur Religionsfreiheit direkt unterstellt.

Der zweite Verteidiger, Michael Frolow, ergänzte, dass Ugai Mitglied keinerlei religiösen Vereinigungen sei. „Ich bin unschuldig“, plädiert Ugai vor Gericht. Im Netz finden sich jedoch unter dem Pseudonym „Schrinad Dandi Macharadsch“ eine Vielzahl von Videos und schriftliche Publikationen, in denen er über religiöse Praktiken wie Karma und Mantra spricht. Diese hätten laut Ugai rein wissenschaftlichen Charakter, der Berufsprogrammierer hat einen Philosophiedoktor von der Staatlichen Uni St. Petersburg. „Wenn ich sage, dass ich Hinduist bin und an Krischna glaube, dann ist das mein persönlicher Glaube. Dieser steht mir laut Gesetz frei“, sagte Ugai der MDZ. Er bekam Recht, am 18. Januar wurde er, in zweiter Instanz, freigesprochen.

Religiöse Vorfälle in Verbindung mit Paket Jarowoj häufen sich

Seit Einführung von Jarowoj im Juli 2016 kam es zu einer Reihe von ähnlichen Verhandlungen. Erst im September verurteilte das gleiche Gericht Sergej Schurawljow, Erzbischof der Ukrainischen Reformierten Orthodoxen Kirche, zu 5.000 Rubel Geldstrafe. Zuvor predigte er in einer jüdischen Gemeinde. Im Juli verurteilte ein Gericht im südrussischem Tscherkessk den Krischna-Anhänger Raschid Sitljauschew. Der predigte auf offener Straße über seinen Glauben. Kurz vor Neujahr verurteilte ein Wladiwostoker Gericht die Organisation „Rettungsarmee“ für die falsche Kennzeichnung von 40 Bibelexemplaren. Die Gotteswerke wurden zerstört. Die Tendenzen kommen unerwartet, das Gesetz wurde vorher eher mit Internet und Vorratsdatenspeicherung verbunden. Eine Bedrohung von Professoren für Weltreligion sei unwahrscheinlich, so Pawel Tschikow, Rechtsvorstand von Agora gegenüber Radio Swoboda. Bei Joga-Zentren bestehe von nun an ein Risiko.

