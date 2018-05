Moskaus schicke neue Markthallen: Lebensmittel plus Lebensgefühl

Moskau war immer eine Stadt der Märkte. In jedem Viertel gab es diesen Ort, an dem man frische Waren zu einem günstigen Preis bekommen konnte. Mitunter befanden sich diese Märkte über Jahrhunderte an derselben Stelle. Hier kaufte man nicht nur ein, sondern traf sich auch.

Ende der 1990er Jahre existierten in Moskau noch rund 240 Märkte, die meisten davon unter freiem Himmel. Sie waren ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Davon ist in dieser Form wenig übrig geblieben. Nach Angaben des Amtes für Handel und Dienstleistungen der Stadt Moskau war die Zahl der Märkte bis zum Jahr 2017 auf 28 gesunken.

Grundlage für die Transforma­tion des Moskauer Marktwesens bildet ein Gesetz aus dem Jahr 2006, das den sperrigen Titel „Über Einzelhandelsmärkte und über den Eintrag von Veränderungen in den Arbeitskodex der Russischen Föderation“ trägt. Ziel war es, die „wilden“ Märkte aus dem Straßenbild russischer Städte zu verbannen. Gehandelt werden sollte nur noch in festen Gemäuern. Befürworter sprachen von einer „Zivilisierung“ der Märkte.

In Moskau war es nach seinem Amtsantritt 2010 der neue Bürgermeister Sergej Sobjanin, der das Anliegen vorantrieb. Unter ihm wurden bis 2016 die „sowjetischen“ Märkte, also klassische offene Straßenmärkte, geschlossen. Gleichzeitig sollten Markthallen, die ebenfalls noch aus Sowjetzeiten stammen, privatisiert werden. Sobjanin habe eifrig nach Investoren gesucht, so Marina Malachatko, Leiterin der Abteilung für Verkaufsräume des Dienstleistungsunternehmens CBRE.

2012 wurden die ersten vier Markthallen zum Verkauf angeboten: der Danilow-, der Kunzewo-, der Lefortowo- und Welosawodskij-Markt. Die Kaufsumme lag insgesamt bei umgerechnet ca. 240 Millionen Euro – aus Sicht vieler Experten ein Schnäppchenpreis.

Anteil am Einzelhandel stark gesunken

Wie sehr sich die Einkaufslandschaft sich im Wandel befindet, zeigt eine Untersuchung des Immobiliendienstleisters Colliers International von 2017. Demnach sinken seit Jahren sowohl das Umsatzvolumen auf den Märkten als auch der Anteil der Markteinkäufe am Gesamtwarenumsatz der Stadt. Wurden im Jahr 2014 auf den Moskauer Märkten noch Waren im Wert von 16,5 Milliarden Euro verkauft, sank der Umsatz in den folgenden Jahren stets im zweistelligen Bereich – bis auf einen Tiefststand von rund zwei Milliarden Euro im ersten Quartal 2017. Betrachtet man den Anteil der Märkte am Handelsumsatz in Moskau, wird der Bedeutungsverlust für die Versorgung der Bevölkerung noch offensichtlicher. 2017 betrug er noch knapp zehn Prozent und hatte sich damit innerhalb von vier Jahren fast halbiert (2013: 19 %). Michail Burmistrow, Generaldirektor der Informationsagentur „Infoline-Analitiki“, geht davon aus, dass der Boden damit noch nicht erreicht ist und es über kurz oder lang fünf bis sechs Prozent sein werden.

Zurückzuführen sind diese Zahlen in Teilen auf die temporäre Schließung und Sanierung mehrerer Marktgebäude. Hauptsächlich zeugen sie aber davon, dass Moskaus Märkte zunehmend den Kampf gegen große Handelsketten verlieren. Und das auf ganzer Breite. Die Supermärkte und Discounter, die in Moskau mittlerweile an fast jeder Ecke anzutreffen sind, übernehmen zunehmend die Nahversorgung der Bevölkerung. Und zum Großeinkauf geht es in die riesigen Hypermärkte.

Die Nische heißt Mischkonzept

Aber die Markthallen sind nicht etwa chancenlos. Sie müssen nur ihre Nische finden. Und dieser Prozess ist gerade im Gange. Nach dem Vorbild von Märkten wie „San Miguel“ in Madrid oder „La Boqueria“ in Barcelona erfahren sie ein komplettes Restyling. Dafür werden große Summen in die Hand genommen, die nach Ansicht von Malachatko aber in einem Zeitraum von anderthalb bis drei Jahren wieder eingespielt werden können.

Was Markthallen wie den Danilow-Markt, den Semjonowskaja-Markt, Rogoschskij-Markt oder den Ussatschjowskij-Markt (neulich unvermittelt von der Brandschutzkontrolle zur einstweiligen Einstellung des Betriebs gezwungen) auszeichnet, ist ein Mischkonzept. Der Lebensmittelverkauf nimmt zumeist nur noch einen bestimmten Teil der Verkaufsfläche ein. Dafür sind die Produkte von deutlich besserer Qualität als früher, allerdings in der Regel auch erheblich teurer. Mitunter werden sie von Bauern und Kooperativen aus dem nahen und mittleren Moskauer Umland angeboten. Auf dem kürzlich wiedereröffneten Welosawodskij-Markt gibt es zudem Bereiche für Kleinbauern und Privatpersonen, die hier zu vergünstigten Mietkonditionen „auch nur einen Sack Kartoffeln verkaufen“ können, wie Marktdirektor Leonid Borda-Martines gegenüber der Zeitung „Argumenty i Fakty“ sagte. Ginza Projekt als Eigentümer des Danilow-Markts hat „Sozialbuden“ eingerichtet, deren Preise um einiges unter dem restlichen Niveau des Marktes liegen. Und in „Gütebuden“ erhalten Rentner und geringverdienende Familien aus dem Viertel saisonale Produkte umsonst.

Gastronomie als Trumpfkarte

Ein zweites Standbein der hippen Markthallen ist die Gastronomie. Während bei Obst und Gemüse auf Regionalität Wert gelegt wird, lautet hierbei das Credo Internationalität. „In 80 Minuten um die Welt“ nennt beispielsweise der Danilow-Markt sein gastronomisches Konzept. Es scheint aufzugehen: Zwischen 6000 und 12.000 Menschen besuchen die Markthalle an Arbeitstagen, bis zu 30.000 am Wochenende. Viele kommen vor allem zum Essen.

Kritiker wie Alexander Demidow, Generaldirektor des Instituts für Marketingforschung der Higher School of Economics, sehen in dem neuen Typ Markt lediglich einen kurzfristigen Trend, der das Marktsterben nur hinauszögern könne. Seiner Meinung nach hat der Markt als solcher keine Zukunft mehr.

Marina Malachatko ist hingegen davon überzeugt, dass die Kombination aus Verkauf und Gastronomie durchaus nachhaltig ist. nur müssten die Märkte am Ball bleiben und sich permanent neu erfinden. Die Betreiber scheinen sich dessen bewusst zu sein. Malachatko sagt, die Mietverträge im Food-Court-Bereich seien bewusst sehr kurz gefasst. Im Schnitt liefen sie über elf Monate. Dies bietet den Betreibern die Möglichkeit, schnell auf neue Trends zu reagieren und dafür zu sorgen, dass ihr Sortiment weiterhin attraktiv ist.

Daniel Säwert

