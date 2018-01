Moskauer Gespräche in Berlin: Diskutieren Sie mit!

Wir laden Sie herzlich zu unserer Podiumsdiskussion zum Thema: «20 Jahre Moskauer Deutsche Zeitung: Im Dialog zwischen Russland und Deutschland» ein.

Als deutschsprachiges Medium im Ausland hat die MDZ das Privileg, vor Ort zu berichten. Damit leistet sie einen Beitrag zur Verständigung zwischen Deutschland und Russland, abseits der Selbstvergewisserung der deutschen Minderheit in Russland. Unabhängigen Journalismus zu machen, hat sich in 20 Jahren verändert. Das ist vor allem den Veränderungen in der politischen, gesellschaftlichen und medialen Landschaft geschuldet.

Was können «kleine» Medien in der Berichterstattung leisten, was „große“ Medien nicht können? Stichwort Selbstorganisation – wie finanzieren sich Auslandszeitungen? Welches Modell eignet sich für die Zukunft? Welchen Stellenwert haben sie heute? Und zu guter Letzt: Wie hat sich das Russlandbild der ehemaligen MDZ-Redakteure verändert, als sie zurückkehrten und in deutschen Redaktionen nun arbeiten? Diese und noch weitere Fragen werden vier russische und deutsche Referenten diskutieren. Das Publikum kann sich im Anschluss mit Fragen und Antworten an der Diskussion beteiligen.

Wann: Freitag, 02. Februar um 16.30 Uhr

Wo: Kalkscheune, Johannisstraße 2, Berlin

Um Anmeldung wird bis 30. Januar per Mail redaktion@martens.ru bei Olga Silantieva gebeten.

Kommentare

