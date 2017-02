1 „Graue Kutsche“ ins Nirgendwo

In der Gegend um die Kusnezkij-Brücke herum befanden sich bereits im 19. Jahrhundert nicht nur viele Modegeschäfte, sondern auch eine Spielhölle an der nächsten. Adelige Verlierer streiften nicht selten völlig „abgebrannt“ durch die Gassen, Konflikte um Geld und Liebe mussten ausgetragen und geklärt werden. Ungefähr zu dieser Zeit entstand auch die Legende von der „Grauen Kutsche“ mit unerkennbarem Kutscher in langem schwarzen Mantel.

Dieser soll die Enttäuschten dann eingeladen haben, sie kostenfrei an einen Ort ihrer Wahl zu bringen, woraufhin diejenigen nie mehr gesehen worden seien. Und obwohl die Sowjetmacht sowohl die Modeläden als auch die Casinos schloss, soll sich die „Graue Kutsche“ als Legende gehalten haben, in leicht modernisierter Fassung: Statt eines Pferdewagens entführt heute ein grauer Lada „Sechser“ (2106, seit 1976 hergestellte Luxus-Version) erfolglose Streuner.