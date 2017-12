WM in Russland? „Da musst du hin!“

Mit der Gruppenauslosung wurde zuletzt der finale Countdown für die Fußball-WM 2018 in Russland eingeläutet. Auch Kasan gehört in einem halben Jahr zu den elf Austragungsorten. Einer, der die Millionen­stadt an der Wolga gut kennt, ist Moritz Bauer – der 25-jährige österreichische National­spieler steht in Diensten des russischen Erstligisten Rubin Kasan. Im Interview schwärmt der Verteidiger von den äußeren und inneren Werten seines zweiten Zuhauses.