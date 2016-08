Das Ende der Marschroutka?

Einfach mal so mitten auf der Straße die Hand rausgestreckt und schon hielt ein winziger, aberwitziger und vollkommen mit Werbung bedeckter Minibus geradezu genau vor den eigenen Füßen – eines der ältesten und markantesten Transportmittel Russlands funktionierte bis vor kurzem nach einem einfachen Prinzip.

Seit dem 15. August gilt nun ein neues Gesetz, das den Charakter der Minibusfahrt grundlegend ändert. Zunächst gelten in den Marschroutkas die gleichen Zahlungsbedingungen wie in Bus und Metro: Neben den Einzelfahrscheinen können „Troikas“ benutzt werden. Der Einzelticketpreis erhöht sich außerdem von 40 auf 50 Rubel. Jegliche Werbung auf Minibussen ist von nun an verboten. Jede ungemeldete Marschroutka ist von nun an illegal.

Das Interessante an den teilweise recht engen Vehikeln war bis dato die für europäische Verhältnisse recht unübliche Zahlungsmethode. Ein paar Münzen an den Vordermann, und schon schlängelt sich das klingende Metall über ein Dutzend Hände an den Fahrer, der auch nicht wirklich nachzuzählen schien. Die schier endlosen Marschroutkas im Ameisenhaufen Moskau verkehrten meist geradewegs die Straße hinunter – die genauen Transportwege jedoch waren Langansässigen bekannt. Bis jetzt zumindest. Denn die Zeiten der guten alten Marschroutka sind nun vorüber. Die Reform soll laut „Mosgortrans“ effektivere Verkehrswege und eine gerechtere Bezahlung der Fahrer garantieren. Die unzähligen Minibusse wurden nach zahlreichen Unfällen in den letzten Jahren außerdem zu einer echten Gefahr für die ohnehin schon überladenen Straßen der Hauptstadt.

Die Reform sorgt für reichlich Verwirrung bei einigen Ur-Moskauern, die sich über Jahre hinweg viel zu sehr daran gewöhnten. Auf der „Mosgortrans“-Webseite gibt es unzählige Meldungen, täglich werden neue Transportrouten kreiert. „Ich wusste am Anfang gar nicht, was eigentlich vorgeht“, sagt Wiktor Chabusow. Der Werktätige fuhr jahrelang mit der Marschroutka von seiner Wohnung bis zur Metro. So sparte er 15 Minuten seiner knappen Zeit. „Ich bin einfach nur überrascht. Irgendwie gehört das doch zu Moskau dazu“, sagt Jewgenij Kolegow aus dem Bezirk Kunzewskaja melancholisch. So ganz unerwartet kam die Entscheidung jedoch nicht. Die Anzahl der Marschroutkas hat sich seit April konstant verringert. 2015 gab es nur noch 500, im ersten Halbjahr 2016 unter 400. Nun gibt es nur noch 211 Marschroutkas.

Nun wurde eine Hotline eingerichtet, über die illegale Minibusse gemeldet werden können. Diese bleibt an dieser Stelle jedoch verschwiegen. Aus Nostalgie.

Christopher Braemer

Kommentare

Kommentare