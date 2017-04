In unbekannten Höhen: Thriller zeigt Russlands erste All-Besucher

Der neue russische Kinofilm „Die Zeit der Ersten“ zeigt, beruhend auf wahren Begebenheiten, wie sich 1965 der erste Mensch aus einem Raumschiff ins offene Weltall wagte – Alexej Leonow.

Sein Flug ist zwar weniger bekannt als Jurij Gagarins weltweit erste Raumfahrt vier Jahre zuvor. Dennoch ist Gagarin nie ein Thriller gewidmet worden. Im Unterschied zu Gagarins Weltraumflug, der vor allem automatisch ablief, mussten Leonow und sein Kollege Pawel Beljajew alles manuell einstellen – und ein Problem nach dem Anderen lösen.

Die größte Hürde war dann auch nicht der Ausstieg ins Weltall, sondern vielmehr die Rückkehr des Kosmonauten Leonow in die Raumkapsel. Das zeigt auch der Film: Leonows Raumanzug hatte sich durch den Druckunterschied so weit aufgebläht, dass er nicht mehr in die Luftröhre passte. Letztlich musste er so viel Sauerstoff ablassen, dass er fast selbst dabei erstickte.