Der Kaukasus als Marke

Zokiewas Ideen sind natürlich nicht ganz neu: Die Kaukasus-Kurbäder Pjatigorsk, Kislowodsk und Mineralnyje Wody finden sich schon in Michail Lermontows „Helden unserer Zeit“ von 1840 als Erholungsorte für die von der Großstadt geplagten Adeligen. Neu aber ist, dass nur wenig oder gar nicht erschlossene Bergregionen ihr Publikum finden sollen. Die Gegend um Europas höchsten Berg, den 5642 Meter hohen Elbrus, sowie das Ski-Gebiet Archys (Karatschai-Tscherkessien) sind 2010 in das Regierungsprogramm „Kurorte des Nordkaukasus“ einbezogen worden. Wirtschafts- und Finanzministerium begründeten an mittlerweile sieben Orten in verschiedenen Republiken spezielle sogenannte „touristische Wirtschaftszonen“, um diese als ein republikenübergreifendes Konzept zu vermarkten und gemeinsame Standards bei Infrastruktur und Sicherheit einzuführen, die sich mit in- und ausländischen Touristenorten messen können.