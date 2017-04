Netz drohen neue Restriktionen: Was kommt als Nächstes?

Ein Gesetzentwurf des Duma-Abgeordneten Witalij Milonow (Einiges Russland) will die Anonymität in sozialen Netzwerken bekämpfen. Dazu soll eine Registrierung künftig nur noch über die Passdaten erfolgen dürfen, was sowohl sogenannte Fake-Seiten als auch den Missbrauch der Netzwerke durch Betrüger verhindern soll. Angeblich sollen dann auch die Organisation unangemeldeter Großveranstaltungen – wie die jüngsten Anti-Korruptionsproteste in Moskau – sowie die sogenannten „Todesgruppen“ gestoppt werden, welche jugendliche zum Selbstmord inspirieren sollen.

Zudem sind folgende Verbote angedacht: unter anderem von Kindern schadenden Informationen, von Propaganda nationaler oder sozialer Diskriminierung, von Aufrufen zum Alkohol- und Tabakkonsum sowie zum Terrorismus und zu illegalen Demonstrationen.