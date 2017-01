Visafreie Einreise in 8 von 15 postsowjetische Staaten möglich

Die Unterschrift des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko erlaubt deutschen Staatsbürgern (und über 80 weiteren Bürgern) ab dem 9. Februar die visafreie Einreise. Für immerhin fünf Tage. Einzige Bedingung ist die Einreise via Flughafen Minsk. Außerdem können deutsche Staatsbürger in acht von 15 Ex-Sowjetrepubliken ohne Visum einreisen. Neben den baltischen EU-Staaten gibt es Visaerleichterungen für die Ukraine, Georgien, Kirgisistan und Kasachstan (siehe Karte). In Kasachstan, wo im Juni die Expo stattfindet, gilt die Visafreiheit bis Ende des Jahres 2017. Ursprünglich für April angekündigt, verschob Usbekistans neuer Präsident Schawkat Mirsijojew die Liberalisierung per Dekret vom 22. Dezember kurzerhand um vier Jahre auf das Jahr 2021. Tipp der Redaktion: Die weißrussische Fluggesellschaft Belavia fliegt günstig vom neuen Schukowskij-Flughafen nach Minsk / Grafik: Hans Winkler.

