Im Herbstwind: Wo man in Moskau am besten Drachen steigen lässt

Viele potentielle Drachenorte liegen am Stadtrand oder außerhalb. Einer der beliebtesten Anlaufpunkte für die Moskauer Drachenlenker ist der Park in Zarizyno. Dort findet auch jeweils im Frühjahr und Spätsommer das älteste Drachen-Festival Russlands statt: Seit 2003 lockt „Kunterbunter Himmel“ zweimal im Jahr Hunderte Drachenfans an. Weitere Anlaufpunkte sind der Park in Kolomenskoje beziehungsweise die Freifläche an der Metro-Station Kaschirskaja oder auch die Borisow-Teiche. Wer nicht so weit raus fahren möchte, der findet auch genug Platz und Wind auf dem Chodynka-Feld, auf dem Poklonnaja-Hügel, im Park neben der Metrostation Babuschkinskaja, WDNCh sowie an der FSB-Akademie am Prospekt Wernadskogo.

Aber Vorsicht, warnt ein Hobby-Drachenflieger vom russischen Kiteclub: „Das Betreten der Rasenflächen muss erlaubt sein. Und das ist es nicht immer und überall…“