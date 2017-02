Bier, Brot und Öko-Betriebe: Der Deutsche Nationalkreis Asowo begeht 25-jähriges Jubiläum

Am 17. Februar 1992 wurde 40 Kilometer südwestlich von Omsk der Deutsche Nationalkreis Asowo gegründet. Er umfasst 28 Dörfer, in denen jeder Vierte deutschstämmig ist. Wir haben bei Einheimischen nachgefragt, was man über ihre Heimat lernen kann.