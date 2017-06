Beauty to go: Wo man Sie in Moskau fix chic macht

Von 15 Minuten bis eine Stunde und voilà: Sie sehen chic aus. In dieser Zeit können Sie einen oder auch zwei solcher Beauty-Services parallel bekommen. Besonders gefragt sind Express-Frisuren und -Make-up. Bei Ersterem wählen Sie zwischen glatt und lockig, Knoten oder Zöpfen. Wer sich ein Express-Make-up wünscht, muss sich für einen bestimmten Akzent entscheiden: schmaler Lidstrich oder Smokey Eyes – je nach Geschmack und Anlass.

Ein Full-Face-Makeup im Schnell-Modus ist auch ohne Qualitätsverlust möglich, aber: Zeit ist Geld. Um in Moskau schön zu werden und dabei Zeit zu sparen, muss man tief in die Tasche greifen: Die Preise für einen Look liegen zwischen 1500 und 8000 Rubel (umgerechnet von etwa 20 bis 150 Euro).

Ein Bonus: In manche Salons kann man unangemeldet kommen.

Jean Louis David

Motto: Erschwinglicher Luxus nahe dem Deutsch-Russischen Haus. Voranmeldung ist nicht obligatorisch.

Für SIE: Der Salon bietet eine sogenannte Style Bar mit folgenden unterschiedlichen Optionen: Speed Brush (Haarglättung); Speed Curl (elegante Locken); Speed Up-do (Styling). Den gewünschten Look können Sie aus einem Musterkatalog auswählen oder direkt mit Ihrem Friseur besprechen. Einen Haken aber gibt es: Ihre Haare müssen frisch (sprich vor der Arbeit) gewaschen sein. Möchten Sie keinen neuen Haarschnitt, sondern nur einen aufgefrischten Look? In nur 30 Minuten kann der Haaransatz nachgetönt oder Ihren Haaren neuer Glanz verliehen werden. Danach folgt eine Fönfrisur – schnell und gekonnt.

Für IHN: In 20 bis 30 Minuten wird der Haarschnitt aufgefrischt und der Bart in Form gebracht. Ein weiterer beliebter Service ist das Übertönen erster grauer Haare. Nach fünf Minuten sehen Sie schon um ein Jahrzehnt jünger aus.

Komsomolskij Prospekt 38/16

M Frunsenskaja

(499) 245 90 45

www.jeanlouisdavid.ru

Fen-Dry Bar

Motto: „Kein Schneiden, kein Färben, nur Frisuren und Haarpflege“ nach dem Prinzip amerikanischer Blow-Dry-Bars. Anmelden kann man sich auf der Webseite oder per Handy-App.

Für SIE: Verschiedene Style-Varianten können für trockene Haare oder mit Haarpflege angewandt werden. Neben einem Full-Face- Makeup in etwa 25 Minuten können Sie Ihrem Look auch nur einen neuen Akzent hinzuzaubern lassen: Alltags- oder Abend-Augen-Makeup oder einfach neue Lippenstift-Farben probieren – ganz nach Ihrem Geschmack. Es gibt Sonderangebote wie „Zehn Frisuren zum Preis von neun“ oder ein kompletter Roter-Teppich-Look mit Evening-Hairdo, Maniküre mit Nagellack und Evening-Makeup.

Für IHN: Herren können sich entweder die Haare schneiden lassen oder eines der Sonderangebote wie Express-Haarpflege oder Kopfmassage nutzen.

Strastnoj Bulwar 2 (Hotel StandArt)

M Tschechowskaja

(985) 762 01 03

www.fendrybar.ru

Beauty Corner

Motto: Hochprofessioneller Service mit Panorama-Blick auf den Apothekergarten. Anmeldung am besten per Telefon.

Für SIE: Eine neue Frisur braucht 20 Minuten bis eine Stunde Ihrer kostbaren Zeit, behandelt werden sowohl trockene als auch frisch gewaschene Haare. Die Visagisten brauchen 40 Minuten für einen Daytime-, etwa eine Stunde für einen Evening-Look.

Für IHN: Haarschnitt; Schurr- und Vollbartkorrektur.

Botanitscheskij pereulok 5

M Prospekt Mira

(495) 969 22 21

www.bc-salon.ru

